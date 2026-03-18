“جوجل” تلغي ميزة طبية مثيرة للجدل في البحث

تراجعت جوجل عن ميزة بحث تجريبية كانت تجمع نصائح طبية من محتوى المستخدمين عبر الإنترنت، بعد موجة انتقادات أثارت مخاوف بشأن دقة المعلومات وسلامتها

وتضمنت الخطوة إلغاء قسم “ماذا يقترح الناس” ضمن خاصية AI Overviews، والذي كان يعرض ملخصات صحية مستمدة من المنتديات ومنشورات التواصل الاجتماعي عند البحث عن الأعراض.

وجاء القرار في ظل تقارير أشارت إلى أن الميزة قد تقدم معلومات مضللة أو غير مكتملة، وقد تتعارض مع الإرشادات الطبية المعتمدة، إضافة إلى ضعف إبراز التحذيرات التي تدعو المستخدمين لاستشارة مختصين.

وأوضحت جوجل أن الإلغاء يندرج ضمن جهودها لتبسيط تجربة البحث، مؤكدة أن الميزة كانت قيد الاختبار على نطاق محدود في الولايات المتحدة.

ويأتي هذا التراجع ضمن مراجعة أوسع لملخصات الذكاء الاصطناعي في البحث، بعد رصد أخطاء محتملة في بعض النتائج، في وقت تتوسع فيه هذه المزايا لتصل إلى مليارات المستخدمين حول العالم.

