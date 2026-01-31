رغم نزيف باحثي الذكاء الاصطناعي.. “أبل” تحضر نسختين جديدتين لـ”سيري”

ما زالت شركة أبل تعمل على إطلاق نسختين جديدتين من مساعدها الصوتي “سيري” هذا العام، على الرغم من فقدان الشركة مؤخرًا أربعة باحثين على الأقل في الذكاء الاصطناعي بالإضافة إلى مسؤول تنفيذي رفيع المستوى في قسم “سيري”.

وستكون النسخة الأولى التي تجهزها “أبل” من “سيري” تحديثًا قريب المدى سيعتمد على البيانات الشخصية للإجابة عن الاستفسارات.

أما الأخرى فهي إعادة تطوير أكثر طموحًا ستصدر في وقت لاحق من هذا العام، مبنية حول واجهة بأسلوب يشبه روبوتات الدردشة، بحسب تقرير لوكالة بلومبرغ، اطلعت عليه “العربية Business”.

وسيعمل كلا الإصدارين على بنيةٍ جديدةٍ مدعومةٍ بنماذج طوّرها فريق غوغل.

خسرت “أبل” أكثر من 12 باحثًا في الذكاء الاصطناعي خلال الأشهر الستة الماضية، ويعود سبب العديد من حالات الاستقالة إلى قرار الشركة بالاستعانة بمصادر خارجية لبعض تقنياتها.

عندما سُئل تيم كوك، الرئيس التنفيذي لأبل، يوم الخميس عن سبب اختيار “أبل” لاستخدام تقنيات “غوغل”، قال إنها ستوفر “الأساس الأكثر كفاءة” لنماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بأبل.

وأضاف كوك خلال مكالمة هاتفية مع محللين عقب إعلان النتائج المالية للشركة: “نعتقد أننا نستطيع إطلاق الكثير من التجارب والابتكار بشكل محوري بفضل هذا التعاون”.

وتواصل الشركة الاعتماد على نماذجها الخاصة لميزاتها للذكاء الاصطناعي -المعروفة باسم “Apple Intelligence”- على الأجهزة. ومن غير المرجح أن تعتمد على شركاء خارجيين إلى أجلٍ غير مسمى، نظرًا للمنافسة الشديدة في سباق الذكاء الاصطناعي والحاجة إلى تقديم تجربةٍ فريدة.

أجلت “أبل” سابقًا بسبب مشكلات فنية وعقبات الذكاء الاصطناعي إطلاق نسخة “سيري” الأكثر ذكاءً التي كانت كشفت عنها في عام 2024، والتي ستتمتع بفهم للسياق الشخصي، وإدراك لما يظهر على الشاشة، وخيارات تحكم أعمق داخل التطبيق، وغيرها من الميزات.

العربية نت