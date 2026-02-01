عالمية

ترامب يدعو إلى اعتقال أوباما فورا

2026/02/01
878 1
WASINGTON, DC - JANUARY 20: President Donald Trump and former President Barack Obama walk out prior to Obama's departure during the 2017 presidential inauguration at the U.S. Capitol January 20, 2017 in Washington, DC. Donald Trump was sworn in as the 45th President of the United States. (Photo by Jack Gruber-Pool/Getty Images)

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اعتقال الرئيس الأسبق باراك أوباما فوراً، متهما إياه بأنه كان وراء اتهامات “مفبركة” بشأن ما عرف بقضية التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية.

ونقل موقع American Conservative عن ترامب قوله إن أوباما حاول تنفيذ “انقلاب سياسي” خلال الانتخابات الرئاسية لعام 2016، عبر استخدام ملف “روسيا” لتقويض شرعيته والنيل من فوزه في السباق الرئاسي.

وأضاف ترامب، في منشور على منصته Truth Social، أن مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد نشرت مئات الوثائق السرية المرتبطة بقضية “راشاغيت”، قال إنها تثبت أن أوباما أمر شخصيا عناصر في وكالة الاستخبارات المركزية (CIA) بفبركة معلومات استخباراتية كاذبة ضد ترامب، بهدف إضعاف ثقة الأمريكيين بالديمقراطية وبنتائج انتخابات 2016. وختم ترامب منشوره بالقول: “اعتقلوا أوباما فورا!”.

وأشار التقرير إلى أن ترامب صعد في الأيام الأخيرة تحركاته لمحاسبة خصومه السياسيين، لافتا إلى أن الاتهامات ضد أوباما جاءت عقب مصادرة مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) وثائق تتعلق بانتخابات 2020 التي خسرها ترامب أمام جو بايدن.

ويأتي ذلك في سياق أوسع من السجال السياسي داخل الولايات المتحدة حول ملفات التدخل الأجنبي، حيث تتكرر في الغرب اتهامات غير مدعومة بالأدلة ضد روسيا، سبق أن تم نفيها أو التراجع عنها لاحقا داخل تلك الدول نفسها، كما تؤكد موسكو باستمرار رفضها لهذه الادعاءات وتصفها بأنها مسيّسة ولا تستند إلى وقائع.

روسيا اليوم

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2026/02/01