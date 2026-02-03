جوجل تتيح ميزة جديدة لإدارة تسجيلات Google Assistant

قدّمت شركة جوجل ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الاطلاع على التسجيلات الصوتية التي يحتفظ بها مساعدها الرقمي Google Assistant، مع إمكانية حذفها أو إيقاف حفظها نهائيًا، في خطوة تعزّز خصوصية المستخدمين وتمنحهم سيطرة أكبر على بياناتهم الصوتية.

قدّمت شركة جوجل ميزة جديدة تتيح للمستخدمين الاطلاع على التسجيلات الصوتية التي يحتفظ بها مساعدها الرقمي Google Assistant، مع إمكانية حذفها أو إيقاف حفظها نهائيًا، في خطوة تعزّز خصوصية المستخدمين وتمنحهم سيطرة أكبر على بياناتهم الصوتية.

النظام قد يحتفظ ببعض المقاطع عند تفعيل عبارات مثل Hey Google أوOk Google

وتأتي هذه الخطوة مع تزايد استخدام الأوامر الصوتية، إذ تشير دراسات إلى أن النظام قد يحتفظ ببعض المقاطع عند تفعيل عبارات مثل Hey Google أوOk Google، ورغم أن هذه التسجيلات تُستخدم لتحسين دقة التعرف على الصوت، فإنها تثير مخاوف تتعلق بالخصوصية.

ويمكن للمستخدمين الوصول إلى تسجيلاتهم عبر صفحة النشاط في حساب جوجل، والاستماع إليها، ومعرفة تفاصيلها، ثم حذفها بشكل فردي أو جماعي، أو تفعيل ميزة الحذف التلقائي خلال فترات زمنية محددة، كما تتيح الإعدادات إيقاف حفظ التسجيلات بالكامل، مع استمرار استخدام الصوت فقط لمعالجة الأوامر دون تخزينه.

وتشجع جوجل المستخدمين على مراجعة إعدادات الخصوصية بانتظام لضمان إدارة بياناتهم الصوتية بالطريقة التي تناسبهم وتحافظ على مستوى الخصوصية الذي يرغبون به.

أخبار 24