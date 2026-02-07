حافظ على هاتفك آمنًا.. 6 طرق سهلة لمنع أطفالك من اللعب على التطبيقات

في عصر الهواتف الذكية، أصبح من الصعب أحيانًا التحكم في التطبيقات التي يمكن للأطفال الوصول إليها، خصوصًا الألعاب أو التطبيقات التي قد تكون غير مناسبة لأعمارهم.

لذا، من المهم تأمين هاتفك بطريقة ذكية تتيح لك حماية أطفالك من الوصول للتطبيقات الغير مرغوبة، مع الحفاظ على استخدامهم للهواتف بشكل آمن ومفيد.

خطوات تأمين التطبيقات على الهاتف:

1. استخدام كلمات المرور أو بصمة الإصبع للتطبيقات

أغلب الهواتف الحديثة توفر خيار قفل التطبيقات باستخدام رمز PIN، كلمة مرور، أو بصمة الإصبع، على أجهزة أندرويد يمكنك تثبيت ميزة قفل التطبيقات أو استخدام تطبيقات مثل AppLock، وعلى أجهزة آيفون استخدم ميزة Screen Time لتقييد الوصول إلى التطبيقات.

2. تفعيل وضع الأطفال أو القيود الأبوية .

على أندرويد: اذهب إلى الإعدادات ثم الرقابة الأبوية أو Digital Wellbeing & Parental Controls ، وقم بتفعيل الرقابة الأبوية وحدد التطبيقات والمحتوى المسموح به.

على آيفون: اذهب إلى Settings ثم Screen Time ثم Content & Privacy Restrictions

وقم بتفعيل القيود وحدد التطبيقات التي يمكن للأطفال الوصول إليها.

3. إنشاء حساب منفصل للأطفال

بعض الأجهزة تتيح إنشاء حساب مستخدم أو ملف خاص للأطفال ، ويتيح هذا الفصل بين التطبيقات الخاصة بك وتلك التى يمكن للطفل استخدامها، مع التحكم الكامل فى المحتوى.

4. إخفاء التطبيقات أو نقلها لمجلد محمى

بعض الهواتف تسمح بإخفاء التطبيقات أو وضعها في مجلد محمي بكلمة مرور ، وهذا يمنع الأطفال من الضغط عليها بالخطأ أو الوصول إليها بدون إذن.

5. استخدام تطبيقات حماية شاملة

هناك تطبيقات خارجية توفر إدارة الهاتف للأطفال، مثل:

Family Link من جوجل للأندرويد

OurPact أو Qustodio (للأندرويد والآيفون)

هذه التطبيقات تتيح لك تحديد مدة استخدام التطبيقات، حظر محتوى معين، ومراقبة نشاط الهاتف.

6. تحديث الهاتف بانتظام

التأكد من تحديث نظام التشغيل والتطبيقات يحمى الهاتف من أي ثغرات قد تسمح للأطفال بالوصول لتطبيقات غير مصرح بها.

ولابد من تخصيص وقتًا لتعليم أطفالك عن التطبيقات المناسبة وكيفية استخدام الهاتف بطريقة آمنة، فالتوعية جزء مهم من الحماية.

اليوم السابع