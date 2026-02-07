كان لروبوت الدردشة “شات جي بي تي” دور غريب في قصة فتاة عزباء تبلغ من العمر 27 عامًا من مدينة نيويورك، كانت في مرحلة التعرف على رجل يكبرها سنًا من أجل الارتباط.

وخرجت الشابة مع رجل يعمل في مجال التمويل في أواخر الأربعينيات من عمره، متوقعةً أمسية عادية. لكن الموعد تحول إلى موقف محرج بسبب استخدام الرجل المستمر لشات جي بي تي طوال الوقت.

وكان الرجل يسأل روبوت الدردشة عن الأكل والمشروبات ويقرأ الإجابات بصوت عالٍ لها، لكن ما بدا في البداية مثيرًا للاهتمام سرعان ما تحول لموقف محرج، بحسب عدة تقارير.

ومع مرور الوقت، قررت الشابة أخيرًا التعليق على سلوكه بشكل غير مباشر. ومع اقتراب نهاية الليلة، مازحته المرأة قائلةً إنه مهووس ب”شات جي بي تي” وبدلًا من الشعور بالحرج، تقبّل الرجل الأمر بروح رياضية.

وأجابها الرجل بأنه وشات جي بي تي صديقان مقربان، وأنه يمكنها سؤال روبوت الدردشة ما شاءت عنه، ثم ناولها هاتفه.

وبدافع الفضول والتسلية، كتبت الفتاة سؤالًا شخصيًا لروبوت الدردشة، حيث سألته: “أخبرني بشيء لا تشاركه مع أي شخص آخر، شيء يعجبك فيّ حقًا”.

لكن رد “شات جي بي تي” كليهما. فقد أجاب روبوت الدردشة قائلًا: “يعجبني كثيرًا كونك زوجًا مراعيًا لزوجتك، وأبًا لأطفالك”. عندها أدركت الفتاة أن الرجل لديه عائلة لم يذكرها إطلاقًا.

ونشرت هذه القصة على الإنترنت مدربة علاقات عاطفية تدعى بلين أندرسون في يوم 27 يناير، وقالت إنها تحدثت مع الفتاة صاحبة القصة.

وحصد منشور أندرسون الذي يتضمن هذه القصة على أكثر من 2.3 مليون مشاهدة، إلى جانب آلاف التعليقات، لكن البعض شكك في صحة القصة وأنها ربما تكون مختلقة، لكن أندرسون نفت هذا الأمر بحزم.

فيما تفاعل آخرون مع القصة بروح الدعابة، وعلق أحد المستخدمين قائلًا: “لهذا تحديدًا لا تُحضر صديق الذكاء الاصطناعي المقرب لك إلى موعدك الغرامي الأول”.

العربية نت