أردوغان: تركيا تبذل قصارى جهدها لمنع تحول التوتر بين أميركا وإيران إلى صراع

قال ⁠مكتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إنه ذكر أن بلاده تبذل قصارى جهدها للحيلولة دون أن يؤدي تصاعد ​التوتر بين ​الولايات المتحدة ​وإيران إلى جر ‌المنطقة إلى صراع ‌جديد وفوضى، وحث على إجراء المزيد من المحادثات مستقبلا ​بين القادة الإيرانيين ​والأمريكيين.

ووفقا لنص تعليقاته التي أدلى بها للصحفيين على ​متن رحلة العودة من مصر ونشرها ⁠مكتبه ، أشاد الرئيس التركي ‍بجهود الجانبين، قائلا إن ‌المحادثات على مستوى القادة ستكون مفيدة بعد ‌المفاوضات على مستوى أدنى.

جريدة الرياض