“سامسونغ” تُحبط الآمال بشأن الشحن اللاسلكي في سلسلة “Galaxy S26”

تشير قائمة اعتمادات جديدة إلى أن سلسلة هواتف “Galaxy S26” القادمة من شركة سامسونغ لن تتضمن مكونات مغناطيسية مدمجة لدعم الشحن اللاسلكي “Qi2″، الذي كان الكثيرون يأملون أن تعتمده “سامسونغ” أخيرًا.

وهذا يختلف عن الشائعات السابقة وتسريبات الإكسسوارات التي أشارت إلى أن “سامسونغ” ستواكب أنظمة الشحن المغناطيسي لدى “أبل” و”غوغل”.

ويُعد “Qi2” معيارًا للشحن اللاسلكي مبنيًا على معيار “Qi” التقليدي، لكنه يضيف محاذاة مغناطيسية تشبه تقنية “MagSafe” لدى “أبل”، ما يساعد الهاتف على الالتصاق بمنصات الشحن اللاسلكي، والمحافظ، والحاملات بسهولة وموثوقية أكبر، بحسب تقرير لموقع “أندرويد سنترال” المتخصص في أخبار التكنولوجيا، اطلعت عليه “العربية Business”.

عندما أطلقت “سامسونغ” شواحن “Qi2” في أكتوبر الماضي، تمنى المستخدمون أن تأتي طرازات سلسلة “Galaxy S26” بهذه الترقية. وانتشرت تقارير عن تصنيع شواحن متوافقة مع “Qi2” لسلسلة “S26″، مما بدا وكأنه يُشير إلى ترقيات أكبر في مجال الشحن اللاسلكي.

لكن قوائم جديدة من اتحاد الطاقة اللاسلكية تكشف وضعًا أكثر تعقيدًا؛ إذ تحمل هذه القوائم أرقام الطرازات “SM-K772*” و”SM-K777*” و”SM-K778*”، والتي يُعتقد أنها تعود إلى سلسلة “Galaxy S26”.

وتؤكد القوائم أن هذه الهواتف ستدعم معيار “Qi 2.2.1″، وهو ترقية تقنية عن سلسلة “Galaxy S25″، قد تتيح شحن لاسلكي أسرع، ربما في نطاق 20-25 واط بدلًا من 15 واط فقط.

لكن ثمة مشكلة، فلا يُظهر ملف تعريف اتحاد الطاقة اللاسلكية لهذه الطرازات مؤشر”MPP “، وهو ملف تعريف الطاقة المغناطيسية. ويُشير هذا المؤشر إلى أن الجهاز مزود بالمغناطيسات المدمجة اللازمة للتوافق التام مع معيار “Qi2”. وبدونه، ستكون سلسلة “S26” على الأرجح مثل السلسلة السابقة، حيث ستحتاج إلى جرابات مغناطيسية خاصة للعمل مع شواحن “Qi2”.

ويُعتبر هذا أمرًا محبطًا، فعلى مدار عدة أشهر، كان مراقبو القطاع يتوقعون أن تدعم سامسونغ “Qi2” بشكل كامل في 2026. كما أن تسريبات حول إكسسوارات سامسونغ، مثل “بطارية لاسلكية مغناطيسية”، جعلت الأمر يبدو مؤكدًا بأن المغناطيسات المدمجة في الطريق.

لكن هذه المعلومات الجديدة من اتحاد الطاقة اللاسلكية، قبل أسابيع فقط من الإطلاق المتوقع في 25 فبراير، تشير إلى أن “سامسونغ” اتخذت قرارًا في اللحظات الأخيرة بالتركيز على عوامل هندسية أو اقتصادية أخرى بدلًا من هذه الميزة العملية.

يبدو التخلي عن مغناطيس “Qi2” المدمج مرة أخرى بمثابة تباطؤ لشركة سامسونغ في الوقت الذي تتقدم فيه الشركات الأخرى. فالعديد من هواتف أندرويد الرائدة تتحول إلى معايير مغناطيسية مدمجة، وهناك فوائد واضحة لهذه المنظومة تتجاوز مجرد سرعات الشحن.

