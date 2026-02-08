“القردان باراك وميشيل أوباما”.. ترامب ينشر فيديو جديدا مثيرا للجدل

نشر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقطع فيديو يصور الرئيس الأسبق باراك أوباما وزوجته ميشيل على شكل قردين، ما أثار استنكارا واسعا من شخصيات ديمقراطية.

وأثار ترامب موجة غضب بنشر فيديو على منصة “تروث سوشال” يروج لنظرية مؤامرة عن تزوير انتخابات 2020، ويظهر في نهايته وجها باراك أوباما وزوجته ميشيل على هيئة قردين يتقافزان لثانية تقريبا.

الفيديو، الذي يدوم دقيقة واحدة، يكرر مزاعم ترامب بشأن شركة “دومينيون” وتزوير الانتخابات التي خسرها أمام جو بايدن، في سياق كثافة استخدامه للمحتوى المفبرك بالذكاء الاصطناعي لمهاجمة خصومه.

ودان حاكم كاليفورنيا غافين نيوسوم المنشور قائلا على “إكس”: “سلوك مقزز من الرئيس. على كل جمهوري إدانة هذا. الآن”، بينما وصف بن رودس -مستشار أوباما السابق- الفيديو بأنه “مؤلم لترامب وأتباعه العنصريين”، مشيرا إلى شعبية عائلة أوباما.

Be brutally honest: Are you okay with Donald Trump sharing a video just now depicting Barack and Michelle Obama as Apes and do you believe that Michelle and Barack are Black monkeys as Trump portrays them? Yes or no? pic.twitter.com/pgiY2x1nem — Simon Ateba (@simonateba) February 6, 2026

المصدر: RT