رئيس شركة نتفليكس يكشف عن تدخل ترامب فى الصفقة الجديدة.. اعرف التفاصيل

كشف تيد ساراندوس، الرئيس التنفيذي المشارك لشركة نتفليكس، عن إمكانية وجود اهتمام من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بصفقة استحواذ الشركة على وارنر براذرز ديسكفري، مؤكدًا في الوقت نفسه عدم وجود مؤشرات على تدخل سياسي مباشر في مسار الصفقة.

تصريحات تيد ساراندوس

وجاءت تصريحات ساراندوس خلال حضوره حفل توزيع جوائز نقابة المخرجين الأمريكيين، حيث سئل عمّا إذا كان اهتمام ترامب المحتمل يثير قلقه، وأوضح أن ترامب “مهتم جدًا بصناعة الترفيه” وبصحة الصناعة الأمريكية عمومًا، لكنه شدد على أن الصفقة تخضع لإجراءات تنظيمية رسمية، قائلًا إن الأمر في النهاية “قرار وزارة العدل”.

تفاصيل صفقة نتفليكس

وتأتي هذه التصريحات في وقت تخضع فيه صفقة استحواذ نتفليكس على وارنر براذرز — التي تقدر قيمتها بنحو 72 إلى 83 مليار دولار — لمراجعة تنظيمية مكثفة، مع تحقيقات محتملة بشأن المنافسة والاحتكار في سوق البث وصناعة الترفيه.

كما تواجه الصفقة منافسة مباشرة من عرض تقدمت به شركة باراماونت، بينما تدرس الجهات التنظيمية الأمريكية تأثير أي صفقة محتملة على المنافسة داخل قطاع الإعلام والترفيه.

وفي سياق متصل، كان ترامب قد صرح في مقابلة إعلامية بأنه لا يعتزم التدخل في مراجعة الصفقة، مؤكدًا أن وزارة العدل ستتولى تقييمها وفق الأطر القانونية والتنظيمية.

ولكن أكد ساراندوس التزام نتفليكس بالحفاظ على إرث وارنر براذرز وعلاماتها الكبرى، بما يشمل الاستوديوهات السينمائية والتلفزيونية ومنصة HBO، مشددًا على أن الهدف هو تطوير هذه العلامات وتعزيز حضورها عالميًا في السنوات المقبلة.

وتعد الصفقة واحدة من أكبر صفقات الاندماج في تاريخ صناعة الترفيه، حيث تهدف إلى دمج مكتبة وارنر الضخمة — بما تضمّه من أفلام ومسلسلات وعلامات تجارية تاريخية — مع قدرات نتفليكس الإنتاجية ومنصتها العالمية للبث.

