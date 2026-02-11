“واتساب” تُتيح إجراء المكالمات من المتصفح

أطلقت منصة “واتساب” للتراسل الفوري، ميزة جديدة تتيح للمستخدمين إجراء المكالمات الصوتية والمرئية مباشرة عبر المتصفح، لتوسيع قدرات نسخة الويب، دون الحاجة إلى تثبيت التطبيق على أجهزة الكمبيوتر.

وبدأت الميزة الجديدة، وفقًا لموقع “WABetaInfo” التقني المتخصص، بالوصول تدريجيًا للمستخدمين، حيث تظهر أيقونات المكالمة الصوتية والفيديو داخل واجهة المحادثة، ما يمكّن من بدء الاتصال مباشرة من المتصفح.

وتُغني هذه الميزة عن تحميل تطبيق سطح المكتب، إذ سيتمكن المستخدم من التواصل صوتيًا ومرئيًا من أي جهاز طالما كان حسابه مربوطًا بهاتفه، مع الحفاظ على التشفير الكامل من طرف إلى طرف لتأمين المكالمات كما في التطبيقات الأصلية.

وأكّدت واتساب أن الميزة الجديدة تدعم كذلك إمكانية مشاركة الشاشة أثناء المكالمات المرئية، ولا تزال الإتاحة تتم بصورة مرحلية، ما يعني أن ظهور الميزة على حسابات المستخدمين قد يختلف حاليًا، وقد تتضمّن في مراحل لاحقة دعم المكالمات الجماعية عبر الويب.

أخبار24