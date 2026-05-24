أبل تستعد لإطلاق موقع مخصص ومستقل لخدمات الذكاء الاصطناعي التوليدي

بدأت الملامح الحقيقية لثورة الذكاء الاصطناعي الخاصة بشركة أبل تتكشف بشكل متسارع خلف الكواليس البرمجية، بالتزامن مع اقتراب الموعد السنوي المرتقب لمؤتمر المطورين العالمي الذي تخطط الشركة لجعله منصة لإعادة تعريف هويتها الرقمية في عصر الحوسبة الإدراكية.

النطاق السري الجديد وثورة “جين إيه آي”

ووفقًا لتقرير منشور بموقع ماك ريمورز، رصد مهتمون ومتخصصون في تتبع التحديثات البرمجية قيام شركة أبل بإضافة نطاق فرعي جديد تماماً إلى خوادم أسماء النطاقات الخاصة بها تحت مسمى “genai.apple.com”، ورغم أن الرابط لا يؤدي حالياً إلى صفحة ويب نشطة أو عامة، إلا أن الخطوة تشير بوضوح لا يقبل اللبس إلى اعتزام الشركة إطلاق منصة ويب مركزية مخصصة بالكامل لاستعراض وتوفير أدوات الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة

الخاصة بها، على غرار المنصات الشهيرة للمنافسين.

تحديثات ثورية تنتظر نظام آي أو إس

وذكر التقرير الفني المتخصص أن النطاق الجديد يأتي قبل أسابيع قليلة من مؤتمر المطورين، حيث تشير التوقعات المستندة إلى التسريبات البرمجية إلى أن أنظمة التشغيل القادمة وفي مقدمتها نظام “iOS 27” ستشهد دمجاً عميقاً لتقنيات الذكاء الاصطناعي، ويتضمن ذلك إطلاق تطبيق محادثة مستقل كلياً للمساعد الرقمي “سيري” يتيح حوارات مسترسلة ومعقدة، إلى جانب ميزات أتمتة متطورة في تطبيقات الملفات والخرائط والمحفظة، وقدرات فائقة لتوليد واختصار المحتوى المرئي والنصي بشكل فوري.

