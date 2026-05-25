مقر “خاتم الأنبياء”: الأجانب لا مكان لهم بالخليج.. وجاهزون لـ”رد جهنمي”

أكد علي عبد اللهي قائد مقر “خاتم الأنبياء” الإيراني أن “الأجانب لا مكان لهم في الخليج”، وأن القوات الإيرانية مستعدة لتوجيه “رد جهنمي” على أي اعتداء.

وقال خلال الاحتفال الذي أشاد فيه بتضحيات شخصيات مثل علي شمخاني وعبد الرحيم موسوي ومحمد باقر وعزيز نصير زاده وعليرضا تنكسيري وأبو القاسم بابائيان، إن تكريم هؤلاء الأبطال يشكل مصدر إلهام للإيرانيين لمواصلة الصمود والدفاع عن حقوقهم ومصالحهم الوطنية.

وأضاف: “في هذا الاحتفال المهيب الذي يؤكد على استمرار المقاومة والصمود واليقظة والذكاء تجاه العدو الأمريكي الصهيوني، ستُؤمّن منطقة الخليج الفارسي عمليًا بشكر النعمة، وسيُزاح بساط استغلال العدو لهذا الممر المائي، وسيتحقق الرفاه والتقدم لصالح جميع شعوب المنطق”.

وحذر “من أن استراتيجيات قائد الثورة الإسلامية لإدارة الخليج ومضيق هرمز ترتكز على مفهوم “إيران القوية”، الذي لا يترك أي مجال للوجود الأجنبي، مشددًا على أن القوات المسلحة لن تسمح بتكرار التجارب التاريخية المؤلمة، وستفرض عزّة وكرامة الجمهورية الإسلامية على أي معتد”.

