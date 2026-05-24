إيران تتهم دول الخليج والأردن بالمشاركة في الحرب الأمريكية عليها

اتهمت إيران دول الخليج والأردن بالمشاركة في الحرب الأمريكية عليها وقدمت أدلة تثبت ذلك، مطالبة الأمم المتحدة بإلزام هذه الدول بالتعويض عن الأضرار.وجّه مندوب إيران الدائم لدى الأمم المتحدة، أمير سعيد إيرواني، رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي، حول “اعتراف المسؤولين الأمريكيين بدور ومشاركة دول جنوب الخليج والأردن في العدوان الأمريكي والصهيوني على إيران”.وأشار إيرواني، في رسالته، إلى “بعض المراسلات الأخيرة من دول جنوب الخليج إلى مجلس الأمن، ومزاعمها التي لا أساس لها من الصحة، وتصريحات علنية أدلى بها مسؤولون أمريكيون، بمن فيهم الرئيس الأمريكي وقيادة القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم)، أكدوا فيها صراحةً مشاركة دول جنوب الخليج والأردن في الحرب العدوانية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية”.ولفت إيرواني إلى أن تلك الدول أعلنت أنها “شاركت جنباً إلى جنب مع الولايات المتحدة” في هذا العدوان، بما في ذلك توفير قواعد ومنشآت عسكرية، ودعم لوجستي وعملياتي، وتبادل المعلومات، وتنسيق الدفاع الجوي، ومنح حق الوصول إلى المجال الجوي في الحرب العدوانية ضد إيران.

وفي الرسالة، أثار مندوب إيران الدائم المسؤولية الدولية لدول جنوب الخليج، بما فيها قطر والبحرين والكويت والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والأردن، “لمشاركتها في العدوان على الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتسهيله”، وأكد أن هذه الدول، بصفتها دولا مسؤولة، ملزمة بتعويض إيران تعويضا كاملا عن الأضرار التي لحقت بها، بما في ذلك جميع الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن أفعالها غير المشروعة دوليا.

المصدر: وكالة “فارس” + روسيا اليوم