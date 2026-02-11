مدينة على القمر خلال 10 سنوات.. هل يتراجع حلم المريخ؟

أعلن إيلون ماسك، مؤسس شركة سبيس إكس، أن الشركة قد حوّلت تركيزها مؤقتًا عن طموحها القديم المتمثل في إرسال بشر إلى المريخ، وتُعطي الأولوية الآن لإنشاء مستوطنة بشرية على سطح القمر، وتُمثل هذه الخطوة إعادة تقييم استراتيجية لشركة الفضاء الخاصة، التي برزت كمقاول رئيسي لوكالة ناسا، كما تُقرّب خطط ماسك من تركيز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المُتجدد على استكشاف القمر.

القمر بدلًا من المريخ.. لماذا غيّرت سبيس إكس أولوياتها؟

قال ماسك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي “إكس” التي اشتراها عام 2022: “للعلم، حوّلت سبيس إكس تركيزها بالفعل إلى بناء مدينة متنامية ذاتيًا على سطح القمر، حيث يُمكننا تحقيق ذلك في أقل من 10 سنوات، بينما سيستغرق الأمر أكثر من 20 عامًا للوصول إلى المريخ”.

وأشار ماسك إلى التحديات اللوجستية كسبب رئيسي وراء هذا التحوّل، مُوضحًا أن السفر إلى المريخ مُقيّد بحركة الكواكب، قال: “لا يمكن السفر إلى المريخ إلا عندما تصطف الكواكب كل 26 شهرًا”، مضيفًا: “يمكننا الانطلاق إلى القمر كل 10 أيام”.

لطالما أثارت طموحات سبيس إكس في الوصول إلى المريخ شكوكًا، حيث يرى النقاد أن الجداول الزمنية التي وضعها ماسك متفائلة للغاية، وقد راجع الملياردير مرارًا وتكرارًا توقعاته بشأن مهمات البشر إلى الكوكب الأحمر، وفي عام 2016، صرّح بأن الركاب قد يتوجهون إلى المريخ في وقت مبكر من عام 2024، شريطة تذليل العقبات التمويلية والتقنية.

وجاء ذلك عقب توقعه في عام 2011 لصحيفة وول ستريت جورنال بأن رواد فضاء سبيس إكس سيصلون إلى المريخ في “أفضل الأحوال، 10 سنوات، وأسوأ الأحوال، من 15 إلى 20 عامًا”.

يأتي هذا التركيز المتجدد على القمر في الوقت الذي أشارت فيه إدارة ترامب إلى تحول في سياسة الفضاء الأمريكية. ففي أمر تنفيذي صدر أواخر العام الماضي، قال ترامب إنه يريد أن يصل الأمريكيون إلى القمر بحلول عام 2028 ضمن برنامج أرتميس التابع لناسا، والذي تُعد سبيس إكس متعاقدًا رئيسيًا فيه، شكّل هذا تحولاً عن هدف ترامب السابق المتمثل في غرس العلم الأمريكي على المريخ قبل نهاية ولايته الرئاسية التي تمتد لأربع سنوات.

وتخطط ناسا حاليًا لإعادة رواد الفضاء إلى سطح القمر في منتصف عام 2027 ضمن مهمة أرتميس 3، على الرغم من تأجيل الجدول الزمني عدة مرات. ويقول خبراء الصناعة إن المزيد من التأخيرات مرجحة، مشيرين إلى عدم اكتمال مركبة الهبوط القمرية التي تعمل شركة سبيس إكس على تطويرها.

ورغم هذا التحول، قال ماسك إن القمر يتيح تقدمًا أسرع نحو بناء مستوطنة دائمة. وأضاف أن سهولة الوصول إلى القمر “تعني أنه بإمكاننا إنجاز مدينة قمرية بوتيرة أسرع بكثير من مدينة مريخية”، ومع ذلك، أكد ماسك أن المريخ لا يزال جزءًا من رؤية سبيس إكس طويلة الأمد، وأضاف أن الشركة “ستسعى أيضًا لبناء مدينة مريخية والبدء في ذلك في غضون 5 إلى 7 سنوات تقريبًا”.

اليوم السابع