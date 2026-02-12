جوجل تسهّل إزالة المعلومات الشخصية والتزييف العميق من نتائج البحث

في وقت تشدد فيه عدد من الدول القواعد التنظيمية الخاصة بالمحتوى المُنشأ بالذكاء الاصطناعي ومواد «التزييف العميق» (Deepfakes)، بما في ذلك فرض وضع علامات إلزامية وتسريع جداول إزالة المحتوى المخالف، أعلنت جوجل عن أدوات جديدة تُسهّل على المستخدمين إزالة الصور الصريحة والمعلومات الشخصية الحساسة من نتائج البحث

ويأتي هذا التحديث فى ظل تصاعد التدقيق التنظيمى عالميًا بشأن كيفية تعامل شركات التكنولوجيا الكبرى مع الإساءة الرقمية والمحتوى «المتلاعب به». ووفقًا لجوجل، يهدف نظام البحث المُحدّث إلى مساعدة ضحايا هذا النوع من المحتوى الضار على الإبلاغ عنه بسهولة أكبر، ومنح المستخدمين تحكمًا مباشرًا في ما يظهر عنهم عبر الإنترنت.

آلية جديدة للإبلاغ عن الصور الصريحة

في منشور رسمي على مدونتها، أوضحت جوجل خطوات عملية إزالة المحتوى الصريح مباشرة من نتائج البحث، وذلك عبر آلية جديدة مبسطة، حيث تتم العملية على النحو التالي:

– للحد من ظهور المحتوى الصريح، يمكن للمستخدم الضغط على النقاط الثلاث بجوار نتيجة البحث.

– من القائمة التي تظهر، يتم اختيار خيار «إزالة النتيجة».

– بعد ذلك، سيطلب من المستخدم تحديد سبب طلب الإزالة. وإذا كانت الصورة ذات طابع صريح أو حميمي، يمكن اختيار الخيار الذي يفيد بأنها صورة جنسية تخصه.

إمكانية الإبلاغ عن عدة صور في طلب واحد

من أبرز التحديثات في نظام البحث أن المستخدمين بات بإمكانهم الإبلاغ عن عدة صور ضمن طلب واحد، في السابق، كان يتعين على الأفراد تقديم شكوى منفصلة لكل رابط أو صورة على حدة.

أما الآن، فيمكن تحديد عدة نتائج صريحة دفعة واحدة وإرسالها في طلب موحد، ما يجعل العملية أسرع وأقل تكرارًا، ويوفر على المستخدمين الوقت والجهد

لوحة تحكم لمتابعة الطلبات

بعد تقديم طلب الإزالة، يمكن للمستخدمين متابعة حالته عبر مركز «النتائج المتعلقة بك» (Results about you)، وتعرض هذه اللوحة المخصصة حالة الطلبات قيد المراجعة أو التي تم التعامل معها، كما ترسل إشعارات للمستخدمين عند وجود تحديثات جديدة بشأن طلباتهم.

حماية إضافية ضد عودة المحتوى المُفبرك

أدخلت جوجل أيضًا إجراءات حماية إضافية. فبعد الموافقة على طلب الإزالة، يمكن للمستخدمين تفعيل ميزة تعمل على تصفية النتائج الصريحة المشابهة ومنع ظهورها مستقبلًا في عمليات البحث المرتبطة بأسمائهم.

ويستهدف هذا التحديث بشكل خاص حالات «التزييف العميق» المدعومة بالذكاء الاصطناعي، حيث يمكن أن يعاد نشر المحتوى المُتلاعب به بصيغ مختلفة، ما يجعل إزالته تحديًا مستمرًا.

توسيع نطاق إزالة البيانات الشخصية الحساسة

إلى جانب تقييد الصور الصريحة، توسّع جوجل نطاق خيارات الإزالة ليشمل أنواعًا إضافية من المعلومات الشخصية الحساسة، ويمكن للمستخدمين الآن طلب إزالة بيانات مثل أرقام بطاقات الهوية الحكومية، والعناوين الشخصية، وأرقام الهواتف من نتائج البحث.

كما يستطيع النظام تنبيه المستخدمين فى حال ظهور نسخ جديدة من هذه المعلومات على الإنترنت، ما يسمح لهم باتخاذ إجراءات سريعة.

الإزالة تقتصر على نتائج البحث فقط

أوضحت جوجل أن إزالة المحتوى تنطبق فقط على نتائج محرك البحث الخاص بها، أما المحتوى الأصلي، فسيظل موجودًا على الموقع الذي تم نشره عليه، ما لم تقم المنصة المستضيفة بحذفه بشكل مستقل.

الجدول الزمنى لطرح المزايا

بدأت جوجل في طرح أدوات البحث الأكثر أمانًا تدريجيًا في عدد من الدول، من بينها الهند، على أن يتم توسيع نطاق الإتاحة تباعًا

اليوم السابع