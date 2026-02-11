الجيش المصري يرسل عددا ضخما من قواته للصومال

شهد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ووزير الدفاع المصري الفريق أول عبد المجيد صقر، فعالية اصطفاف القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الإفريقى لدعم الأمن والاستقرار بالصومال.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في الفيديو المنشور على صفحة المتحدث باسم الجيش المصري أن مصر ماضية في دعم الصومال لتحقيق الأمن ودرء الإرهاب، من خلال حزمة متكاملة من أشكال الدعم تشمل التدريب العسكري، وبناء القدرات الأمنية، والتعاون الاستخباراتي، وفقاً للتنسيق مع الحكومة الصومالية والاتحاد الإفريقي.

وأشار إلى أن الدعم المصري للصومال يأتي في إطار التزام القاهرة بدعم الدول الشقيقة في مواجهة التحديات الأمنية، وتعزيز الاستقرار الإقليمي في القرن الإفريقي، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين وشعوب المنطقة.

المصدر: RT