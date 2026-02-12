السعودية.. وزير الدفاع يلتقي قائد قوات الدفاع قائد الجيش الباكستاني

التقى صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، في مكتبه بالرياض اليوم، معالي قائد قوات الدفاع قائد الجيش الباكستاني المشير عاصم منير.

وجرى خلال اللقاء التأكيد على متانة العلاقات الأخوية الراسخة، والشراكة الإستراتيجية الدفاعية بين البلدين الشقيقين، ودورهما المحوري والريادي في المحافظة على الأمن والسلم الدوليين؛ بما يخدم المصالح المشتركة، ويحقق تطلعات قيادتي البلدين، إضافةً إلى مناقشة عددٍ من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

حضر اللقاء صاحب السمو الأمير عبدالرحمن بن محمد بن عياف نائب وزير الدفاع، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الأول الركن فياض بن حامد الرويلي، ومعالي مستشار سمو وزير الدفاع لشؤون الاستخبارات الأستاذ هشام بن عبدالعزيز بن سيف.

فيما حضره من الجانب الباكستاني سكرتير معالي قائد قوات الدفاع قائد الجيش اللواء محمد جواد طارق، والملحق العسكري بسفارة جمهورية باكستان الإسلامية لدى المملكة العميد محسن جاويد.

جريدة الرياض