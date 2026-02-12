خدمة جديدة بـ “تيك توك” لعرض محتوى السفر والتسوق

أطلقت منصة “تيك توك” الأمريكية، خدمة جديدة في الولايات المتحدة لعرض محتوى السفر والتسوق والفعاليات المحلية، عبر ميزة تحمل اسم الخلاصة المحلية (Local Feed)، تعتمد على الموقع الجغرافي الدقيق لاقتراح فيديوهات ذات صلة بالأماكن والأنشطة.

وتُظهر الميزة الجديدة، وفقاً لموقع “TechCrunch” التقني، محتوى محليًا مثل مقاطع عن المعالم السياحية، الأحداث المجتمعية، المطاعم، المتاجر، والعروض التجارية، إذ يتم تخصيص الخلاصة بناءً على موقع المستخدم الدقيق ووقت النشر وموضوع الفيديو، للاستفادة من المحتوى السياحي والتسويقي.

وأوضحت المنصة أن الخدمة تعمل بنظام اختياري (Opt-in)، إذ لا يتم تفعيل مشاركة الموقع الجغرافي الدقيق إلا إذا قرّر المستخدم ذلك داخل التطبيق، كما أن الميزة متاحة فقط للمستخدمين الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر، ولن تُجمع بيانات الموقع إلا أثناء استخدام التطبيق عند تفعيل الخلاصة المحلية.

وتعزز تيك توك من خلال هذه الخدمة التفاعل المحلي، وتمكّن صانعي المحتوى من استهداف جمهور مهتم بالسفر والتسوق في المناطق المحيطة بهم، كما تدعم الأعمال التجارية المحلية التي ترغب في الوصول إلى مستخدمين بالقرب من مواقعهم، في خطوة تعكس تركيز الشركة على الدمج بين التجربة الرقمية والمجتمعية

