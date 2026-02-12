أقلعت من دولة خليجية.. طائرة استطلاع أمريكية تحلق فوق مضيق هرمز قرب الحدود الإيرانية

أظهرت بيانات الطيران رصد طائرة الاستطلاع المضادة للغواصات التابعة للبحرية الأمريكية من طراز “بوينغ P-8A بوسيدون” وهي تحلق فوق مياه مضيق هرمز قرب الحدود الإيرانية.

وكشفت وكالة “نوفوستي”، استناداً إلى بيانات الطيران ووفق مسار تحليق الطائرة، أن الطائرة أقلعت من البحرين، وحلقت في الأجواء فوق مضيق هرمز، ثم عادت أدراجها إلى نقطة الانطلاق.

يُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد صرح سابقا بأن “أسطولا ضخما” من السفن الحربية في طريقه إلى إيران، معربا عن أمله في أن توافق طهران على الجلوس إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى “اتفاق عادل ومتوازن” يقضي بالتخلي الكامل عن السلاح النووي.

وذكر ترامب أن الولايات المتحدة شنّت في يونيو 2025 ضربات على المنشآت النووية الإيرانية في إطار عملية “المطرقة في منتصف الليل” (Midnight Hammer)، محذرا من أن “الهجوم التالي سيكون أسوأ”، داعيا إلى “عدم السماح بحدوث ذلك”.

المصدر: “نوفوستي”