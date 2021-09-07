فهد الازرق: رسالة إلى الاعلامية الانيقة والجميلة ملكة جمال السودان والدول المجاورة.. الاستاذة الاء المبارك الشهيرة بلوشي





رسالة إلى الاعلاميه الانيقه والجميله ملكة جمال السودان والدول المجاورة الاستاذة الاء المبارك الشهيرة بلوشي

قبيل انا دقيت ليك تلفون مرتين ما رديتي علي بعد الفطور بالرقم ٠٩٦٩٠٦٢٠١٥

عليك الله ردي علي انا ما قادر اتنفس

بس داير اسلم عليك و اتصور معاك واشرب قهوة بفول مدمث وفوشار

انا في انتظارك خشي المكالمات التي لم يتم الرد عليها ردي علي الله يسعدك ويهنيك ولمن يجي زمن عرسك بجي اقعد معاكم تلاتة يوم قبل العرس ويوم العرس لحدي ما فنان الحفل الرئيسي يقول شكرا وانا طوالي بطلع المسرح بقدم ليك تهنيه بقول أ الحضور الكريم بكل مقاماتكم الساميه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يشرفني ويسعدني ان اقدم التهاني والتبريكات للعروس ست الحسان والجمال الاستاذة الاعلاميه الجميله والانيقه الاء المبارك الف مبروووووك ربنا يسعدك وطوالي بمش اتعشاء مع الفنانيين وبمش البيت لو لقيت مواصلات خلاص ولو ما لقيت بركب مع ناس الساون

فهد الأزرق