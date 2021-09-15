عادل الباز: حتبنوهو .. كيف ؟





*حتبنوهو* ….*كيف*؟

(٤-٥)

١

بالأمس أورد صلاح الدين شيخ الخضر فى طلب إعفاءه سيرة الذين فككهتم لجنة التفكيك ، وهي سيرة تتزين بالمؤهلات العالية و تفيض بالعطاء والمهنية والخبرة الطويلة والاخلاص لوطنهم بل عملوا من أجل الثورة برفع العقوبات عن الوطن واطلاق سراحه من الحصار الدولي الخانق بل هم الآن المفاوضون الاساسيون مع صندوق النقد والبنك الدوليين وعملوا من أجل الثورة برفع العقوبات عن الوطن واطلاق سراحه من الحصار الخانق بل هم الآن المفاوضون الاساسيون مع صندوق النقد والبنك الدوليين.!!.

أواصل اليوم تزيين زاويتي هذه بنشر سيرتهم التي تستحق ان ترفع على جدر بنك السودان من الجهات كلها.وقبل مواصلة افادات صلاح نائب مدير البنك المركزي التي أفادني بها أحد الموثقين والذى كتب للجنة التفكيك التي فى أذنها وقر

1/ التحق جميع من شملهم القرار 492 بخدمة بنك السودان المركزي بعد إجتياز الإمتحانات والمعاينات المقررة بموجب لجنة الاختيار للخدمة العامة و اللوائح الداخلية للبنك، الأمر الذي يؤكد أن جل من شملهم القرار لم يتحصلوا على تلك الوظائف بسبب التمكين أو استخدام النفوذ ، كما أنه لم تنشأ وظيفة خصيصاً لأي منهم لأغراض التمكين.

2/ ان كل المشمولين بالقرار المذكور تدرجوا في الهيكل الوظيفي الخاص بالبنك تدرجا طبيعيا من مدخل الخدمة إلى درجات قيادية ( مدير عام ، مدير إدارة ونائب مدير الإدارة وكذلك الدرجات الإشرافية ) وأن هذه الدرجات قد حصلوا عليها عن طريق نظام الترقيات الطبيعي المستند إلي ضوابط وأسس ومعايير منشورة للكافة داخل البنك والمعلنة نتائجها ضمن كشوفات الترقيات العامة بالبنك مع رصفائهم او دفعتهم في التعيين مع اختلاف الشروط والمؤهلات المطلوبة لشغل الوظائف القيادية بالإضافة لحصول البعض اليسير منهم على وظائف قيادية عن طريق ملء الشواغر والتي يعلن عنها مسبقا وفق شروط ومعايير وامتحانات توافق عليها إدارة البنك العليا ويتنافس عليها كل من تنطبق عليه شروطها.

3/ الذين شملهم القرار من المتميزين أكاديميا وعمليا طوال فترة عملهم بالبنك.

4/ هناك عدد كبير من الموظفين تم تعيينهم مع الذين شملهم القرار في ذات القوائم بنفس المؤهل وبذات الضوابط واللوائح. وتمت ترقيتهم لنفس الدرجات في قرار ترقي واحد.. فعلى أي أساس تم التمييز بينهم وقامت اللجنة بالتوصية بفصل هؤلاء وتخفيض درجاتهم والإبقاء على الآخرين في الخدمة مع الإبقاء على درجاتهم الوظيفية).

5/

نعود الآن لما خطه قلم صلاح الدين وما أورده عن كفاءة زملائه ومؤهلاتهم الذي غدرت به المجزرة الهوجاء التي ارتكبتها لجنة التفكيك.

6

د. حيدر عباس ابوشام مدير عام وحدة التحريات المالية المنتدب من بنك السودان و هو أيضاً يحمل درجة الدكتوراة و صاحب خبرة مقدرة في مجال الرقابة المصرفية ايضاً, و قد ظل رئيساً لتلك الوحدة المعنية بمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب لحوالي خمسة أعوام بعد حوالي 25 سنة فترة عمله بالبنك قبل الوحدة وهذه الوحدة حاليا منتظمة في برامج مع جهات خارجية تتعلق بتأهيل السودان لاستيفاء متطلبات الالتزام

Compliance بما يخدم تسريع إعادة إدماج المصارف السودانية مع المنظومة المالية الدولية.

7

أبوبكر يوسف الخليفه مدير عام الإدارة العامة للتقنية المصرفية وهو واضع اللبنات و منفذ كل المشاريع التقنية التي جعلت بنك السودان و الجهاز المصرفي السوداني متوفراً على أحدث أنظمة و حلول التقنية و منفذاً للصيرفة التقنية و المالية المواكبة و جعلت قطاعنا المصرفي من الناحية التقنية من ضمن الدول ذات الجدارة والريادة بالمنطقة العربية و الإفريقية.

8

محمد عثمان احمد محمد خير مدير عام الإدارة العامة لتنمية الموارد البشرية و هو كان مدير عام السياسات لعشرة سنوات وكذلك مدير عام للنقد الأجنبي و أسواق المال لثلاثة سنوات و مديراً لأكبر فروع البنك بعد فرع الخرطوم وهو فرع بورتسودان و هو, و حتى يوم فصله من العمل كان ممثلاً للبنك في لجنة السياسات الخاصة بمفوضية الانضمام لمنظمة التجارة العالمية و يعتبر المفاوض المناوب في برامج تحرير التجارة في الخدمات المصرفية و المالية في تكتلات الكوميسا, المنطقة الحرة الكبرى, الاسكوا, ومنظمة التجارة العربية

9

د.برعى الصديق أخيرا و قطعاً ليس أخراً, و لأن من ذكرتهم فقط مجرد أمثلة يأتي المدير العام لمطابع السودان للعملة وهو أيضاً كادر مميز يتوفر على خبرة خمسة و ثلاثون عاماً في إدارات البنك المختلفة خاصة في الإدارات و الأعمال المرتبطة بالسياسات النقدية وسياسات النقد الأجنبي و الرقابة المصرفية و أعمال الفروع و هو أول مدير عام للمطبعة ينتدب لها من البنك وذلك بعد الثورة مباشرة, و يعلم الجميع أن مشكلة أزمة ندرة و نضوب الأوراق النقدية كانت أحد العوامل المؤججة لحراك الثورة مع أسباب أخرى و قد حدثت جراء خطأ سياسات الطاقم الاقتصادي للنظام السابق في جانب إنتاج وإدارة العملة, ومعلوم أنه قد ظلت تلك الأزمة قائمة و متفاقمة حتى بعد حدوث التغيير و كانت تمثل أحد مهددات الثورة إذا ما استمرت و الشاهد أنه و بجهد و حصافة و دربة المذكور – مدير عام المطبعة – و بالتعاون مع بنك السودان و تفاني العاملين بالمطبعة الذين أصبحوا يعملون 24 ساعة فإن المذكور و بقيادته الكفؤة للمطبعة قد نجح في الاحتواء المتدرج للأزمة و أخيراً تجاوزها على نحو آمن و سلس و رغماً عن ذلك لم يشفع له كل ذلك من أن تطاله مقصلة الفصل الجائر هو و حوالي 70 من كوادر المطبعة من أصحاب الخبرات التي لا تكتسب إلا عبر العقود, و في مجال هو غاية في الاهمية و الحساسية, و بالطبع إزاء هكذا وضع فلا نستبعد أن واقع المطبعة بعد الإحالات سيشكل قنبلة موقوتة و مهدد لجانب اقتصادي هام و حساس واستراتيجي وأي اختلال فيه سيمثل مهدد أمني أيضاً.

10

إلى هنا انتهت إفادة صلاح ونعود لخلاصة رأيه في الحلقة الاخيرة من هذا المقال كما سنلقى ضوءا كثيفا على الذين هم من وراء المجزرة داخل بنك السودان للنظر داخل لجنة التفكيك وما ادراك ماهي!. . غدا ان شاء الله .

عادل الباز