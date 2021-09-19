الاسكلا مقر الاعتقال والابتزاز والتعذيب تخص لجنة التمكين صادرتها وتحت ادارتها
بعلم وزير الداخليه ومدير المباحث تتم هذه الاشياء والاسكلا تخص لجنة التمكين صادرتها وتحت ادارتها يا ريت بكره القضيه ما تمشي تحقق فيها لجنة التمكين ههههههه
مدنيين بحوزتهم أسلحة , و بعتقلوا و يبتزوا و يعذبوا , و كمان عندهم مقر للتعذيب , و يتفتح فيهم المادة 69 الإخلال بالسلامة العامة و المادة 77 إزعاج عام بس …؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
طيب ماذا عن :
المادة 13 الإكراه , و المادتين 21- 23 الإشتراك الجنائي و الإكراه , و المادتين 25 – 26 التحريض و المعاونة , المادتين 50 – 51 تقويض النظام الدستوري و إثارة الحرب ضد الدولة , و المادة 65 منظمات الإجرام و الإرهاب , المادة 81 الإعتياد على ارتكاب بعض الجرائم , المادة 107 التستر و إيواء الجناة , المواد 142- 143- 144الأذى و القوى الجنائية و الإرهاب ,المواد 161- 162 الإستدراج و الخطف و المواد 164- 165 الحز غير المشروع و الإعتقال غير المشروع و المادة 176 الإبتزاز و المواد 180 – 183 التملك الجنائي و التعدي الجنائي و المادة 184 التربص مع القصد الجنائي .
على النيابة العامة السودان أن تجيب على هذه المهزلة القانونية في مواجهة جريمة خطيرة كهذه , مع إعلان نتيجة التحقيقات للعامة حول هذه المليشيا و لمن يتبع أفرادها و من قام بتنظيمهم , فالأمر أخطر بكثير , خاصة مع حوادث مشابهة لشباب نجوا من الموت بإعجوبة و بلاغاتهم مفتوحة في النيابة الأن و قدموا إفادات مهمة حول هذه الوقائع …
د. نادر البدوي
3 تعليقات
بيوووووت الاشباااااااح رجعت تاني .
هذا زمان حماروك ابن خمجوك يا مهازل فامرحي !!!!!!!!
اكاد لا اصدق ؟؟؟؟؟
🔴 بلدنا وقعت وقعه كعبه
وقعنا مع قحط ناس جربنديه
لا براعو لدين ولا لحدود شرعيه.. و لابراعو لامن قومي ولا لمهددات مجتمعيه.. و لا براعو لعادات و تقاليد و لا كرم ولا شهامه سودانيه…ولابعرفو نخوة و لابعرفو فزع ولا بحسو بالم الصبيه.. و لابحسو بجوع شعب و لا بقتل شعب ولا حتي احساس بشعب معلم البشريه…
لا امل فيهم ولو بعد حين
اقلعهم من الجزور شعبي الحزين
ولا تاخذك فيهم رحمه ولا حنين
الرحمه لا تجوز مع اعداء الدين
بكتاب الله وسنه رسوله الامين
🔴SGS NEWS✔
Sep 19
21
✒/العمده