ناس الخرطوم انتو ما بتعرفو قبيلة البجا، حماة بوابة الشرق التي تطعم وتكسي كل السودان





لو الحكومة ولا مجلس السيادة فكر يلمس ضفر الناظر ترك الا اكان جنو، والقول بأن الناظر ترك من فلول النظام البائد هو جهل عميق بنظم الادارة الأهلية والنظار وحكمة نظم القبائل….

ناس الخرطوم ها! اتو ما بتعرفو قبيلة البجا، حماة بوابة الشرق التي تطعم وتكسي كل السودان عبر ميناء بورتسودان؛؛؛ اصحاب تاريخ ٧ الف سنة بين الجبال، اسياد العزلة والحراب، جاءوهم الفراعنة والعرب من بغداد والانجليز والاتراك فلم يكسروهم، ديل كسروا المربع الانجليزي زمن كانت الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس؛ حتى قال عنهم الشاعر الانجليزي كبلنج قصائد موثقة ( مترجمة بتصرف)

أطلق كبلنج على البجا اسم FUZZY WAZZY أي “ذوو الشعر المجعد” ومدح بسالتهم في كسر تصميم المربع الإنجليزي الحربي.

يقول كبلنج في قصيدة

لقد التحمنا في معارك كثيرة ضد الرجال

كان بعضهم شجاعاً وبعضهم لم يكن كذلك

الألبانيون والزولو والبورميون

بيد أن البجاوي كان أروع الجميع

كان يختبئ بين الأشجار ثم يثب علينا

كان يلعب بقواتنا كما يلعب القط باليمامة

***

لقد أخذنا فرصتنا بين تلال خيير والبوير

دوخونا وهم على بعد ميل

البورميون أذاقونا برودة إيروادي

ابن شيطان الزولو نافسنا

لكن ما لقينا من هؤلاء

كان قطرة مما جرعنا إياه البجاوي

*****

فإليك هذا الإهداء أيها البجاوي

إنك إن خسرت أعداداً أكثر منا

إلا أنك هشمت المربع الإنجليزي

إنه يهجم على الدخان عندما نتوقف

يعمل سيفه في رؤوسنا

قبل أن نعرف الموقف

ثم يصف كبلنح البجا في مقطع آخر معبّر:

إنه رمال محرقة وزنجبيل حار عندما يكون حياً

وإنه يكون مرعباً عندما يكون ميتاً

إنه زهرة الديزي.. إنه جوهرة.. إنه حمل

إنه قطعة من المطاط المهووس بالانطلاق

لا يعطي مثقال ذرة من الاهتمام للمشاة البريطانيين

لذلك فإليك هذه القصيدة في وطنك السودان أيها البجاوي النبيل

×××

ارفع إليك التحية يا “فزي وزي”

وأنت في ديارك هناك في السودان

أنت مع كونك هزيلا وجاهلا

إلا أنك محارب من الطراز الأول

التحية لك بشعر رأسك الخشن الأشعث الهائج

أيها العظيم الأسود المعدم

لأنك حطمت المربع البريطاني

Mohamed Fawi