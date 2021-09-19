نادر البدوي: حسن برقو القيادي بالمؤتمر الوطني يقول أن صلاح مناع صديقه وممتلكاته بترجع له





بنك الشارقة الإسلامي في المنطقة الحرة باسم حسن عبدالله برقو رقم الحساب بالدرهم

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حسن برقو مسؤل العلاقات الخارجيه الافريقيه في الموتمر الوطني الان رئيس لجنة المنتخبات الوطنبه معقولا وهاكم السطور دي

البرج بتاع حسن برقو في بحري درة الحلفايا في شارع الانقاذ استولى علي القطعة رقم 54 لصق البرج كانت مخصص ميدان وحسن عمل ليها سور وبناء فيها غرفة حارس والان لجان خدمات درة الحلفايا فاتحة بلاغ وكلمو ناس التمكين ولم يحركو ساكن وكتلو البلاغ .

وفي شمبات مربع 18 قرب مستشفى البراحة لجنة ازالة التمكين أعلنت في مؤتمر صحفي انها نزعت القطعة رقم 282 من حسن برقو والان بجهزها كي يستثمرها بعد أعلن ان اللجنة اعتزرت له عن الخطا الذي ارتكبته .

وقبل أسبوعين كانت مزرعة حسن برقو الواقعة في كافور (سواقي حلة كوكو )المسجلة باسم زوجته( ايمان ) شهد اجتماعات بدأت من الساعة 6 مساء – الساعة وحدة صباحا.

وكانت اجتماعات قبلية شارك فيها صلاح مناع واستمرت لمدة ٣ يوم والمزرعة فيها حراسات من الشرطة وزاد عددهم ايام الاجتماعات والمزرعة فيها قاعة اجتماعات واستراحة .

حسن اكد ان صلاح مناع صديقة وتربطهم علاقات وثيقة لذلك البتعلنو لجنة التمكين عنه فرقعة إعلامية للتخدير وممتلكاته بترجع له

بقلم

نادر البدوي

