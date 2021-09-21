حمور زيادة: الرسالة الوصلت لاي عسكري انو لو عاوز تقلبا بس ظبط امورك مع الجيش، اما الشارع فنوم قفا





لو مشينا مع فرضية الساخرين، وقلنا لا في انقلاب لا حاجة دي حركات ساي من الحكومة، فنتيجة الحركات دي انو الناس ما اهتمت ولا زعلت.

فشنو اليخليك كمواطن مدني متخيل انو لو حصل انقلاب حقيقي حيكون في رد فعل رافض؟

الرسالة الوصلت في الساعات الفاتت لاي عسكري انو لو عاوز تقلبا بس ظبط امورك مع الجيش، اما الشارع فنوم قفا حينبش المدنيين يقول ليهم ضيعتوها، لكن ما حيتحرك ضدك.

على جانب تاني مفروض الحصل الليلة يكون نقطة تحول عند المدنيين. رد الفعل المستهتر واللامبالي بل والشامت من كتيرين بيوري انو الانتقالية لم تعد محروسة بالجماهير. وهم بيتحملو اللوم في الانفضاض ده.

لكن مؤكد ما هم براهم الحيتحملو العواقب لو حصل انقلاب.

وما افتكر البيضحك من خبر انقلاب حيمرق الشارع لما يلقى الدبابة قدام بيتو.

رد الفعل اليوم مخيف.

حمور زيادة