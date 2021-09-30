مسار يستعيد لغة (صرفت ليها بركاوي)





حيدر المكاشفي

استمعت أمس لفيديو مسجل بصوت وصورة عبدالله مسار صاحب مقترح ترشيح المخلوع لدورة رئاسية جديدة، في الوقت الذي كان فيه بعض أهل الجلد والرأس في المؤتمر الوطني المحلول يعارضون هذا الترشيح، ولكن لشئ في نفس مسار صار ملكياً أكثر من الملك، المهم ان مسار هذا الذي ظل يظاهر النظام البائد حتى سقوطه، خرج من مكمنه بالأمس ليستعيد ارث النظام البائد في الخطاب المتهور والأهوج الذي أورد البلاد موارد الهلاك، اذ توعد الرجل في مؤتمر صحفي عقده ما يعرف ب(قوى نداء البرنامج الوطني) السيد فولكر بيرتس رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، وهدده بمصير غردون، ولكن قل لي من أين يأتي مسار بغير ما قاله وهو الذي عاش في كنف النظام الساقط وترعرع سياسيا على يديه، فتلك هي بضاعتهم التي لا يحسنون غيرها، وتؤكد أن مسار لم ينس شيئا من علاقته بالانقاذ ولم يتعلم شيئا من أدب الثورة، وقد صدق من قال من شب على الانقاذ المدحورة شاب عليها، فمثل هذا (النفخ والهرش) الذي يأتي على طريقة (انفخ ولو حملك ريش) وأعاد استخدامه مسار، ظل هو القاموس المعتمد لدى متنفذي النظام المخلوع الا من رحم ربي، بل كان كبيرهم الذي علمهم الحنفشة هو أكبر الهراشين، ونذكر من هرشاته ونفخاته الكذوبة والفالصو الكثيرة، حكايته الشهيرة مع السفيرة البريطانية وممثلة الاتحاد الاوروبى بالسودان وقتها ديم روزاليند مارسدن التي التقته في مكتبه، وكان المخلوع نفسه هو من اذاع واشاع تلك الحكاية المضروبة مقرؤوة مع عبارته السوقية (صرفت ليها بركاوي صاح وخليتها تندم على اليوم الامها جابتو فيها ذاتو) أو كما قال المخلوع على طريقة الراندوك التي يجيدها الشماشة، فقد اتضح لاحقا ان المخلوع لم يصرف لها (بركاوي ولا حتى تمر الهبوب) وانما كان يكذب ويدعي بطولة زائفة، ففي لقاء صحفي مع السفيرة وسؤالها عن حكاية البركاوي، نفت ذلك جملة وتفصيلا، بل واكدت ان لقاءهما انتهى بصورة ديبلوماسية ونشرت الخارجية السودانية بيانا عن المقابلة ووصفتها بالإيجابية، ناقلة إشادة البشير بالتقدم الذي حدث في علاقات البلدين، ولم يكن هناك بركاوي ولا بطيخ، ومنها كذلك (بريطانيا وفرنسا وأمريكا تحت جزمتي) و(الحشرة الشعبية مستهزئا بالحركة الشعبية)، وقوله ايضا حول مطالبة المحكمة الجنائية الدولية بتسليم المطلوبين لديها (ما بسلم كديسة)..

الشاهد ان مثل خطاب مسار المشار اليه، كان عاديا ومعتادا ابان عهد النظام المخلوع وولغ فيه حتى مواليهم ومداهنيهم، وقد صدق المتنبئ حين قال (اذا كان رب البيت بالدف ضاربا، فشيمة أهل البيت كلهم الرقص)، وبالفعل كان رب البيت هو أول الراقصين وأكبر الهراشين، الأمر الذي شجع أي رئيس لجنة شعبية متواضعة بحلة مغمورة ومطمورة في صقع ناء من اصقاع السودان البعيدة على توعد أمريكا بالويل والثبور وعظائم الأمور على النحو الذي سخرت منه نكتة تقول (أهالي حلة مريكيكا يحذرون أمريكا)، وقد بلغ ذلك الخطاب المشاتر الاحمق مبلغا عظيم الضرر في إيذاء علاقات البلاد الخارجية ومصالحها العليا وجر عليها كثير من العقوبات والخصومات، وأصاب علاقات البلاد ببعض جيرانها وأشقائها في مقتل، ولكن اذا كان المخلوع وغيره من قبضايات عصبة الانقاذ، درجوا على استخدام مثل هذه العبارات السوقية المستلفة من قاع المدينة وقاموس العنقالة واستخدامها في عمليات هرش ونفخ فالصو، فيجب بعد الثورة محاربة مثل هذا الخطاب الذي يدعوا للكراهية ويؤذي علاقات البلاد الخارجية..

الجريدة