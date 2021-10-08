نزار العقيلي: (اللهم اصرف عنا الدراويش)





في بدايات تشكيل حكومة الفترة الإنتقالية قلت ليكم يا مؤمنين انو معظم الوزارات أستلموها ( دراويش ) و دراويش دي ما إهانة لا سمح الله لكن دلالة على انو الوزراء ديل ما قدر المسؤلية الكبيرة و المرحلة الخطرة دي .. حتى وزير الداخلية وقتها ( الطريفي ) رغم معزتي ليهو و معرفتي الشخصية بيهو جيت قلت ليكم بوضوح انو الزول ده متصوف و مهذب و خلوق جدا” و دي ما المواصفات البنحتاج ليها في المرحلة دي .

ما حصل اتهمت لي وزير او مدير في حكومة حمدوك السابقة او الحالية بانو فاسد او حرامي لانو دي ما اخلاقي و لا أنا البحدد الفاسد من الصالح لكن كنت بعرف الدرويش من الصعلوك و معظم الناس ديل دراويش و الباقين غواصات .

المشهد ده اتصنع بعناية فائقة جدا” و بانامل عندها خبرة كبيرة في العمل السياسي و القانوني و الأمني .

امبارح لجنة التمكين اطلقت سراح صديقنا العزيز الصحفي عطاف عبد الوهاب بالضمانة و الكان موقوف في حراساتها بتهمتين .. الاولى تقويض النظام الدستوري و التانية إثارة الحرب ضد الدولة .. هل تعلم يا مؤمن انو المادتين ديل لا يجوز فيها الضمانة بحسب القانون … يبقى واحد من اتنين يا الصحفي برئ و اللجنة شلة دراويش ساكت يا الصحفي مجرم و اللجنة برضو شلة دراويش ساكت .

امبارح لامن نشرت خبر توقيف صديقنا على الجرافي في مطار الخرطوم معظم الناس ما صدقت الخبر و استبعدت انو اللجنة توقفه و باقي الناس اتخيلوا انو يكون التوقيف بسبب تطابق الأسماء .. في الحقيقة اليوم على الجرافي ساقوهو للجنة التمكين و رجع بيتهم لانو اللجنة طلبت منه يرجع ليها بعد اسبوع عشان كده ما ح نتاول موضوعه هسه خلونا مع الدروايش ديل .

لو لاحظتو معظم الناس الوقفتهم لجنة التمكين في المطارات او قبضتهم من داخل السودان و اتهمتهم بانهم تجار عملة و تحويلات كانو مجرد ( جوكية ) صغار .. اي مغترب سوداني بيعرف كويس تجار التحويلات في البلد القاعد فيها .. هل في تاجر كبير من التجار ديل مسكتو لجنة التمكين او حجزت ارصدته في البنوك ؟؟؟؟ اتحداااااكم .. كل الحجزتهم مجرد جوكية او ناس بريئين تماما و اغلبيتهم اطلقت سراحهم .

اسال نفسك يا مؤمن لييييه معظم الناس البتحتجزهم لجنة التمكين بيقعدوا في الحراسات بالشهور و يتم اطلاق سراحهم ؟؟؟ امسكهم من البطل معمر موسى لحدي البطل عطاف .. ليييه ؟؟

انا اقول ليك … لانو معظم البيانات و المعلومات المستندة عليها اللجنة مجرد ( لغم ) تم زرعه للجنة التمكين لانهم مجرد دراويش .. عاشقين سااااكت .. حتى الطرق القانونية البسلكوها عبارة عن طرق ملغومة و مصنوعة ليهم بعناية .

هل انت يا مؤمن كنت مصدق انو المحامي المغمور الجابوهو ليك من ازقة السوق العربي ح يقدر يفكك ليك الكيزان من الدولة ؟؟

هل كنت بتحلم انو الصحفي الكان شغال كول سنتر في زين و اصبح عضو سيادي ح يفكك ليك الكيزان ؟؟

هل صدقت ان ماما عشة و ماما نيكولا و بابا تاور و التعايشي و مدني عباس و بت البوشي هم القادرين على ازاحة الكيزان و الاسلاميين من المشهد ؟؟؟؟

لو صدقت كده تبقى درويش زيهم طبعا” .. و لو ما صدقت يبقى لازم تعرف انو السودان ده تحديدا” لو ما مسكوهو صعاليك ما بتقدم شبر والله .

اللهم نسالك صعاليك

نزار العقيلي