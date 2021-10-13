



#كوكب_السودان وريادته للعالم في المرحلة الانتقالية:

هو أول دولة مستقلة في العالم يتلقى رئيس حكومتها وطاقم مكتبه مرتباتهم من دول أخرى ويرفعون تقاريرهم لها.

هو أول دولة توقع اتفاقيات سلام وترتيبات أمنية مع أفراد لا

يحاربونها وليست لديهم قوات عسكرية ولا يعارضونها أصلاً.

هو أول دولة في العالم إذا أراد رئيس مجلس سيادتها مخاطبة الشعب يذهب إلى الجيش ولا يخاطب الشعب مباشرة.

هو أول دولة في العالم تصدر فيها صحف ممولة بشكل مباشر من أنظمة أجنبية ولا يطالعها أحد.

هو أول دولة في العالم يقوم الموظفون الحكوميون مثل وكلاء الوزارات والعاملين بشركات المواصلات وزادنا بإطلاق تصريحات سياسية تنتقد الحكومة وتهاجم الحكام ولا يستطيع أحد مساءلتهم عن أدائهم في وظائفهم.

هو أول دولة في العالم لا يعرف فيها حاكم إسم رأس الدولة الذي أدى القسم أمامه.

من يواصل؟

محمد عثمان ابراهيم