صلاح الدين عووضة يكتب : خاطرك الغالي!!





وخاطرنا..

وما يغلا عليك..

عليك أنت؛ إن كنت ممن يفهمون ما نرمي إليه عبر خواطرنا فهماً صحيحاً..

وفي هذه الحالة نغني لك مع المغني:

دائماً أطيِّب خاطر الغالي… وأسامحك لو نسيت

أو لو فهمت خطأً أحياناً… وليس على طول الخط… وعلى طول الخواطر..

وخواطرنا كانت طويلة في الأيام الماضيات..

طويلة بطول أحداثنا… ومأساتنا… وأحزاننا… وليلاتنا..

وكل خاطرة كانت تحمل في جوفها شيئاً من توقع… وكثيراً من توجس..

ولكنها لا تحمل أمانينا؛ بالضرورة..

فالصحفي ليس محولجياً بمقدوره – إن شاء – تغيير مجرى قطار الأحداث..

أو متى شاء… وكأنه المتحكم بمجريات الأحداث هذه..

فهو لا يتحكم إلا في قلمه؛ وقلمه يتحكم به عقلٌ لا يصله بالقلب حبلٌ سُرِّي..

محض عقلٍ؛ يقرأ… ويتوقع… ويتنبأ..

فجاء تسلسل خواطر لنا – لا تغلا عليك – حسب تسلسل الزمان… والأحداث..

فكانت هذه أولاها وفقاً للأسبقية الزمنية:

ترقبوا!!

وكما ذكرت قبل أيام..

حل مجلس الوزراء… وإعفاء مدنيي السيادي؛ في غضون أسابيع..

وإحلال كفاءات مستقلة مكانهم..

وذلك لحين اختيار حكومة منتخبة عبر انتخابات تُجرى بعد عامين..

وليس بعد 10 أعوام كما يتمنى البعض..

بل إن أحدهم طالب بأن تمتد هذه الفترة إلى 15 عاماً..

وهذا البعض – في غرابة شديدة – ينتمي إلى الحاضنة الحالية…لا العسكر..

وربما للسبب هذا لا يذكرون كلمة انتخابات أبداً..

هل سمعتم أحدهم يتحدث عنها؟… أو عن مفوضيتها؟… أو عن مواقيتها؟..

وللأغبياء أقول: هذا خبرٌ صحفي… لا أمنية قلبية..

وحتى إن تنبأ الصحفي بشيء قد يحدث غداً فهذا لا يعني إنه يتمنى حدوثه..

فالصحفي ليس مطلوباً منه تغيير مجرى الأحداث..

أحداث الغد المستقبلية..

وإنما قراءتها فقط… قراءتها كما هي؛ سواءً أحبها أم كرهها..

فإن كانت هذه القراءة لا تعجب البعض فليمنعوا حدوثها..

فليعملوا على عدم وقوعها..

وذلك بدلاً من لعن المستقرئ… وكأنه هو الذي يحرك أحداث الغد..

ويتحكم فيها… ويسيرها على هواه..

وترقبوا!!..

ثم جاءت بعدها الثانية هذه:

وبالبرهان!!

هل صدق البرهان؟..

هل فعلاً هنالك من لديهم ولاءات مزدوجة؟..

وهل ولاءاتهم هذه مرصودة بالزيارات… والدولارات… والريالات… والدريهمات؟..

لست أنا من أجيب عن الأسئلة هذه..

وإنما المعنيون بهذه الاتهامات؛ إن صدقت بالدليل… والبرهان..

وبالبرهان!!..

ثم الخاطرة الثالثة… ولا تغلا إلا على الذين محاولة الفهم عندهم غالية..

وبدأت!!

بدأت الآن..

بدأت إرهاصات التغيير الذي ظللنا نشير إليه منذ أيام..

بل وحتى قبل ساعات… كآخر إشارة..

والآن تصدر قرارات متلاحقة – وتباعاً – بمنع نافذين من السفر..

فبحمد الله لا نتنبأ بشيء وتخيب توقعاتنا..

وبدأت!!..

وخاطرة رابعة أعقبت الثالثة تلك..

وإمــا!!

لم يعد أمام حمدوك سوى خيارين..

والخياران هذان لم يعد أمامه كثير وقت بشأنهما..

إما أن يُجري التغيير الذي اتفق فيه مع البرهان… عاجلاً غير آجل..

وإمـــا……….!!..

والآن نأتي لرأينا الخاص..

فنحن مع التغيير الذي أشرنا إلى صيغته قبلا..

وهو إعفاء أعضاء الحكومة الحالية… وبعض سياديي المكون المدني..

والذي بدأت إرهاصاته – العلنية – ليلة أمس..

واختيار حكومة كفاءات..

وإنهاء سيطرة الأقلية التي تهيمن – وتكنكش – على المشهد باسم الثورة..

ثم فشلت في كل شيء..

وضد تغيير يُجهض الثورة برمتها..

ضد أي انقلاب..

يعني ضد الخيار الثاني..

بعد (وإما)!!..

أما الخاطرة الخامسة – والأخيرة – فهي آنية… وقتية… لحظية..

وذات صلة بالخاطرة الثانية..

فهل – يا ترى – ثمة علاقة بين صلات الخارج… والمنع من السفر للخارج؟..

فإن جرح هذا التساؤل خاطر أحدهم نعتذر له..

ونقول له: أديني رضاك..

وخاطرك الغالي!!.

صحيفة الصيحة