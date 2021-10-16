اسحق أحمد فضل الله يكتب: التحول والإشارات

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ومناع يمنع من السفر …

ومن يمنعه هم موظفون بالمطار..

ومنع وزير من السفر بواسطة موظف شيء يعني أن السلطة تحولت من أصابع الوزير وحكومته إلى أصابع أخرى….

وموظف المطار هو موظف يقع في آخر حلقات سلسلة كاملة

حلقات بعض ما يشير إليها هو( الوجه) الذي يخرج به الخبر

ومشهد مناع نموذج

فالرجل يمنع من السفر…. والمنع يعني أن السلطة لها ما يجعلها تتهم الشخصية المحظورة بشيء

شيء يجعلها تتخوف من أضرار يأتي بها سفر الرجل

ومنع الوزير والمسؤولين من السفر خطواته هي

اتهام تشعر السلطات العليا

ثم إذن من رئيس الوزراء يلتقطه جهاز الأمن والمخابرات

وجهاز الأمن والمخابرات بعدها يوصل الأمر إلى وزارة الداخلية

بعدها الداخلية تتعامل مع الوزير بصفته دون حصانة

عندها يستطيع الشرطي في المطار منع الشخصية المحظورة

واحدة من أحد عشر اسماً يتلقاها المطار من الداخلية حسب ما تنقل الأخبار

……..

ومنع مناع من السفر تورده الصحف بصفته… خبر صغير…. مما يعني أن الإعلام لا يتعامل مع (حصانة) للشخصية

لكن الإعلام حين يطلق (مانشيت) عن ( منع شخصيات حكومية من السفر) فالآن الأمر يومها يصبح إشارة إلى

: – أن اتفاقاً أو نوعاً من التفاهم يجري بين الحكومة الحالية وبين سلطة كاملة القوة على ترتيب يبدأ برفع الحصانة عن عدد كبير كهذا من أهل الحصانة

مما يعني شعور ومعرفة السلطة الحالية بأن الأمور تصل إلى

الهروب من هنا

وإلى فقدان السلطة من هناك

وإلى أنه ما لم يجر التفاهم…. جرى الانفجار…

ووزير مجلس الوزراء يطلب من جهاز الأمن والمخابرات التحقيق في منع المسؤولين

والسيد خالد( الذي يشتهر بتسجيلات له يقول فيها إن الإعلام والشعارات مجرد سواقة بالخلا) لعله يطلب ما يطلب من جهاز الأمن في إطار السواقة هذه

ضجيج لتغطية شيء…. ثم لا شيء

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والسيد الصادق علي حسن وشركاه يصدر بياناً يتهمنا فيه (الكاتب إسحق فضل الله وصحيفة الانتباهة بأن

(الكاتب إسحق فضل الله وبتاريخ ١٠/ ١٠/ ٢٠٢١ نشر مقالاً جاء فيه

( وإبراهيم الأمين تنسب إليه المواقع أنه قال:

إن الإمارات أمدتنا بمليوني دولار للحشد)

ثم يقول السيد المحامي إن هذا فيه إشانة لسمعة موكله وإنه لجأ إلى المحكمة

والسيد المحامي إن هو أعاد قراءة حديثنا وجد فيه أننا نقول نصاً إن

(المواقع….) وهذا يعني أننا ننسب الحديث إلى من جاء به ويصبح السؤال عن صحة أو كذب الحديث شيئاً تسأل عنه المواقع

وأن نصيبنا من المسؤولية هو

هل قالت المواقع هذا أم لا

والسيد المحامي إن هو أعاد قراءة حديثنا عندها يجد أننا نقول إن المواقع

(تنسب) إلى السيد الأمين القول هذا

وأهل القانون وأهل اللغة كلهم يعرف أن كلمة (تنسب) هي كلمة تحمل التشكيك في داخلها ومثلها أن يقول السيد الصادق عن أحد الناس أنه (ينسب) إلى نفسه أنه من أبناء فلان

والمحامي يعلم أنه إن قالها أدانته المحكمة بتهمة التشكيك في النسب وإشانة السمعة

نتمنى ألا تكون رائحة الانتخابات التي تهب الآن هي ما يجعل حديث اتهام الصادق لنا يقول ما يقول

.صحية الانتباهة