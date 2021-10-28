داليا الياس: أنا لا مرشحة لى وزارة ولا سفارة ولا ده طموحى ولا عندى مؤهلات





#توضيح

الله يعلم الواحد قلبو بينزف… وموجوع… ومحتار… وعاجز… ومقطوع برة البلد… وتعبان نفسياً… وقرفان..وقلقان.. ومذهول.. وحاسى إنو بيموت بالبطئ!!

فياريت ترحمونا من الشائعات والتخوين والإساءات والكلام الفارغ والتركيز والإستهداف.

والله ما عارفة أضحك ولا أبكى على الجهل والغباء والسذاجة وقبقبتنا لى بعض فى عز المحن والكوارث الحولنا دى؟!!

أنا لا مرشحة لى #وزارة ولا سفارة ولا ده طموحى ولا عندى مؤهلات ولا دى بلد الزول يفرح فيها لو بقى وزير!!!

وزارة شنو والناس بتموت وجعانة والدمار والفتنة والتردى والكراهية فى كل إتجاه؟!!

المناصب دى للزول البيحس ويفهم تكليف ومسؤولية أمام الله… ما تشريف ولا بهرجة ولا رفاهية… فما بالك بى منصب فى بلد موبوء ومليان صراعات وأكبر مشكلة فيهو ناسو؟!!

المهم…. مافى زول عرض على وزارة…. ولا عندى فيها فهم…ولا الأكاذيب و النبذ والردم بيحلوا لينا مشكلة.. رتبوا الأولويات بشكل محترم وجاد وموضوعى وإنسانى بالله!!

الله يكفينا شر بعض… وشر أنفسنا… ويصلح الحال… ويعبر بينا لى بر الأمان والحياة الكريمة بمعجزة إلهية.

كونوا بخير ووطنية ونبل.

داليا الياس