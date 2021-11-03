التحية لمدير مصفاة الخرطوم الذي انقذ السودان من كارثة محققة





فضائح عصابة ٤ طويلة في قطاع البترول

ترقي لمستوي الخيانة الوطنية.

ذهب وفد من عصابة ٤ طويلة لمصفاة الخرطوم ،طلب من مدير المصفاة عمل (Shutdown) للمصفاة..كإضراب اجباري …ضحك المدير ، قال ليهم (انتو عارفين دا يعني شنو ..؟؟ ) قالوا ليهو يا زول بس تعمل زي ما قلنا ليك تنفذ بس. ..قال ليهم امشو من هنا ..(انا ما بخسر البلد من ..مليار لي اربع مليار دولار ..)

من المفارقات ..مدير المصفاة له رأي في قرارات البرهان .

الوطنية لا تعرف انتماء ولا تشتري .

التحية لمدير مصفاة الجيلي الذي انقذ البلاد من كارثة محققة.

حركة 25 أكتوبر الثورية