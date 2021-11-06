لابد من اكمال التحول الديمقراطي بدون قحت وبدون حمدوك غير ذلك لا يسمي تحول ديمقراطي





ضع الكورة واطا

الناس البتمني يطلقوا صراح المعتقلين و هم ما كملوا سنة سنتين تلاتة… ديل ناس Copy – paste ياعزيزي هذه هي السياسة و معادلة التحول و الضريبة على كل من يسلك هذا الطريق

لا يوجد انتقال بدون ثمن.. ف مافي جهات تقود تغير تطلق قيادات نظام سابق، لتبطل لها ما بدأ.. مهما ضغط المجتمع الدولي لن يؤثر بشئ ، و في سوريا و العراق و ليبيا و ميانمار و ايران عنوان – الماسك القلم ما بكتب نفسة شقي

بعدين قيادات الكيزان لهم ثلاثة سنة لا اجرسوا لا بطبطوا لا سكلبوا حتى في الحبس لا نشب خلاف بينهم عكس قيادات قحت من اول يوم توبيخ وتجريم و لوم فيما بينهم…

لابد من اكامل التحول الديمقراطي بدون قحت و بدون حمدوك غير ذلك لا يسمي تحول ديمقراطي بل… هو حكم قيادات و انصارها تحارب إلى رجوعها في مواقعها السابقة وليس من أجل الوطن و التحول الديمقراطي

ف التحول ليس مرهون بالشخص بل بالوطن.. فلا تنسب الوطن للمجموعة و انسب ولاء المجموعة لوطنك

كل هذه الجدلية اليوم… اظهرت للشعب و العالم ان الاسلامين اذكياء ليس مجاملة أو مدح بل هذه الحقيقة.. ادخلوا المحطات الحرارية للكهرباء و مصافي و اسبيرات حقول البترول في زمن مضروب عليهم الحظر الاقتصادي، و التحكم على زمام الامور التي نحن في دوامه فيها

و اليوم اذا اطلق صراحهم… في ظرف اسبوع سيسيطرون علي دولاب الدولة

ناهيك عن قحت ثلاثة سنة اظهرت أنها مجموعة متخبطة بلا خطة أو مسار حقيقي

أما… إلى أننا رجعنا إلى حضن العالم نحسبة نجاح هنالك دول في حضن العام فقيره و في حروب، حضن العالم ليس سيطعمنا او ينقلنا إلى القمة التي نحلم بها .

الدولة بانتاجها و تدعيم اقتصادها هي التي تجبر حضن العالم يتقبلها و يخضع لها مثل توركيا و إيران و ماليزيا…

و حكومة تنتظر لها ديون من البنك الدولي و هبات لن تنقل المواطن للرفاهية… نقلت المواطن بالانتاج و توجيه الثروات الداخلية في طريق الانتاج و تسهيل ودعم الاستثمارات للشباب في المزارع و مصانع التغليف الصغيرة و إعفاء ماكينات الإنتاج من الجمارك..

Eng. Khaled Aldobely