من هو “هنود ابيا كدوف” المرشح لرئاسة الوزراء في السودان خلفا للمعزول حمدوك





بروفيسور/ هنود ابيا كدوف

من منطقة جبال النوبة

مدير جامعة أفريقيا العالمية حاليا

الميلاد : يناير 1944م منطقة سلارا بمحلية الدلنج جبال النوبا جنوب كردفان .

المراحل الدراسية: سلارا الأولية _ كاتشا الوسطى _ معهد المعلمين الدلنج ثم كلية القانون جامعة الخرطوم 1970م _ ماجستير و دكتوراة القانون جامعة لندن 1981 م ( أول دكتوراة في القانون العرفي في السودان )

الآن : بروفيسور بكلية أحمد إبراهيم للقانون بالجامعة الإسلامية بماليزيا .

سجله الأكاديمي :

_ مساعد تحرير. الجريدة القانونية السودانية ( 1974_ 1975م )

_ باحث في القانون العرفي في السودان بجامعة الخرطوم (1975 /1977 م )

* عمل قاضيا بالسلطة القضائية ( 1972_ 1988م)

_ قاضي محكمة الاستئناف

( 1985_1988م )

* محاضر بمعهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم ( 1986_ 1991م )

* عضو اللجنة الاستشارية بهيئة السلطة القضائية السودانية ( 1981_ 1984 م )

* مدير مشروع القانون العرفي بكلية القانون جامعة الخرطوم( 1982_ 1991 م )

* رئيس شعبة القانون العام بكلية أحمد إبراهيم للقانون بالجامعة الإسلامية ماليزيا (2010)

* منسق وحدة بحوث ملكية الأراضي و الإدارة البيئية بكلية القانون بالجامعة الإسلامية بماليزيا (2013_ 2018م )

مجال التخصص الأكاديمي :

_ قانون الأراضي و الأملاك _ القانون العرفي ( مع تناول خاص لنظم الملكية عند المجتمعات الأصيلة )

* اهتمامات الباحث : القانون الدولي العام ، القانون البيئي ، مناهج البحث العلمي ، فقه التشريع و الاستئناف ، القانون المقارن ، الصيرفة الإسلامية ، التحكيم و التفاوض .

أهم مؤلفاته العلمية :

* مسح أولي حول القانون العرفي للأراضي بمنطقة قلع النحل و الحواتة بمحافظة كسلا _ كلية القانون جامعة الخرطوم ( 1975 م )

* ملامح من القانون العرفي عند الدينكا بمنطقة قناة جونقلي_ القانون العرفي _ كلية القانون جامعة الخرطوم

( 1977 م )

* خطط استخدام الأراضي و التنمية البيئية المستدامة في ماليزيا _ السياسات و الرسائل ( تحرير مع شريفة و زبيدة ) الجامعة الإسلامية بماليزيا ( 2006م )

* القانون الدولي المبسط جامعة كوالالمبور ماليزيا

* القانون العرفي و حقوق ملكية الأراضي عند قبيلة أما /النيمانج بجبال النوبا في السودان : تحليل المفهوم التقليدي للملكية من وجهة نظر _ سنغافورة ( 2013م )

* العبارات و المصطلحات و الامثال اللاتينية السائرة كما يتم تطبيقها في المحاكم الماليزية

( 2017 م )

* المساهمات و المشاركات المحلية و الإقليمية و الدولية :

* عضو المنظمة السودانية لحقوق الإنسان

* ممتحن امتحانات مهنة القانون ( المعادلة ) _ مجلس الادّعاء السوداني و لجنة المدّعي العام

( النائب العام ) ( 1984_ 1989 م )

* عضو اللجنة الاستشارية الفنية للمحكمة العليا _ الخرطوم (1981_ 1983م)

* عضو اللجنة القومية للبيئة و رئيس اللجنة الفرعية للتشريعات البيئية _ المجلس القومي للبحث العلمي_ الخرطوم ( 1986_ 1991 م )

* عضو مؤتمر الحوار الوطني حول قضايا السلام ( 1989_ 1990م )

* عضو لجنة التحكيم بالمعهد الآسيوي للقانون _ الجامعة الوطنية بسنغافورة ASLI

( 2012 م )

* عضو الاتحاد الدولي لمدارس القانون IALS

(2013م )

*عضو الاتحاد العالمي للحوار من أجل الطبيعة

IUCN

( 2015م )

* عضو الاتحاد العالمي للتنمية المستدامة .

# بعض الاستشارات الدولية :

* استشاري الحكومة الإقليمية لشمال السودان لتنظيم المؤتمر القومي لمشكلات ملكية الأراضي و الإنتاج الزراعي في شمال السودان ( 1983م )

* رئيس مجموعة الاستشاريين لشركة شفرون _ السودان ( 1984 م)

* تقرير تقييم تأثير خط أنابيب النفط على نظم ملكية الأراضي لدى المجتمعات الأصيلة في جنوب كردفان مع تناول خاص لمنطقة تقلي_ تقييم اجتماعي ، قانوني ، سياسي ( 1985م )

* الاستشاري و المستشار القانوني لمشروع غرب السافنا .

* رئيس قوة مخاطر ملكية الأراضي: البنك الدولي/ وزارة المالية السودانية لدراسة نظام ملكية الأراضي في قطاع الري المطري في السودان عناوين التقارير :

أ/ نظم ملكية الأراضي في جبال النوبا بجنوب كردفان

ب/ الاستراتيجية لتطوير نظم ملكية الأراضي في قطاع الري المطري في السودان ( تقرير رئيس )

( 1985_ 1986م )

* الشخص المصدر للقانون البيئي في السودان لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ( 1988 _ 1991م )

* تقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد IFAD بعنوان : دراسة لتاسيس اتحاد مستخدمي المياه في شمال السودان ( 1991م ) .

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