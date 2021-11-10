من هو “هنود ابيا كدوف” المرشح لرئاسة الوزراء في السودان خلفا للمعزول حمدوك
بروفيسور/ هنود ابيا كدوف
من منطقة جبال النوبة
مدير جامعة أفريقيا العالمية حاليا
الميلاد : يناير 1944م منطقة سلارا بمحلية الدلنج جبال النوبا جنوب كردفان .
المراحل الدراسية: سلارا الأولية _ كاتشا الوسطى _ معهد المعلمين الدلنج ثم كلية القانون جامعة الخرطوم 1970م _ ماجستير و دكتوراة القانون جامعة لندن 1981 م ( أول دكتوراة في القانون العرفي في السودان )
الآن : بروفيسور بكلية أحمد إبراهيم للقانون بالجامعة الإسلامية بماليزيا .
سجله الأكاديمي :
_ مساعد تحرير. الجريدة القانونية السودانية ( 1974_ 1975م )
_ باحث في القانون العرفي في السودان بجامعة الخرطوم (1975 /1977 م )
* عمل قاضيا بالسلطة القضائية ( 1972_ 1988م)
_ قاضي محكمة الاستئناف
( 1985_1988م )
* محاضر بمعهد الدراسات البيئية بجامعة الخرطوم ( 1986_ 1991م )
* عضو اللجنة الاستشارية بهيئة السلطة القضائية السودانية ( 1981_ 1984 م )
* مدير مشروع القانون العرفي بكلية القانون جامعة الخرطوم( 1982_ 1991 م )
* رئيس شعبة القانون العام بكلية أحمد إبراهيم للقانون بالجامعة الإسلامية ماليزيا (2010)
* منسق وحدة بحوث ملكية الأراضي و الإدارة البيئية بكلية القانون بالجامعة الإسلامية بماليزيا (2013_ 2018م )
مجال التخصص الأكاديمي :
_ قانون الأراضي و الأملاك _ القانون العرفي ( مع تناول خاص لنظم الملكية عند المجتمعات الأصيلة )
* اهتمامات الباحث : القانون الدولي العام ، القانون البيئي ، مناهج البحث العلمي ، فقه التشريع و الاستئناف ، القانون المقارن ، الصيرفة الإسلامية ، التحكيم و التفاوض .
أهم مؤلفاته العلمية :
* مسح أولي حول القانون العرفي للأراضي بمنطقة قلع النحل و الحواتة بمحافظة كسلا _ كلية القانون جامعة الخرطوم ( 1975 م )
* ملامح من القانون العرفي عند الدينكا بمنطقة قناة جونقلي_ القانون العرفي _ كلية القانون جامعة الخرطوم
( 1977 م )
* خطط استخدام الأراضي و التنمية البيئية المستدامة في ماليزيا _ السياسات و الرسائل ( تحرير مع شريفة و زبيدة ) الجامعة الإسلامية بماليزيا ( 2006م )
* القانون الدولي المبسط جامعة كوالالمبور ماليزيا
* القانون العرفي و حقوق ملكية الأراضي عند قبيلة أما /النيمانج بجبال النوبا في السودان : تحليل المفهوم التقليدي للملكية من وجهة نظر _ سنغافورة ( 2013م )
* العبارات و المصطلحات و الامثال اللاتينية السائرة كما يتم تطبيقها في المحاكم الماليزية
( 2017 م )
* المساهمات و المشاركات المحلية و الإقليمية و الدولية :
* عضو المنظمة السودانية لحقوق الإنسان
* ممتحن امتحانات مهنة القانون ( المعادلة ) _ مجلس الادّعاء السوداني و لجنة المدّعي العام
( النائب العام ) ( 1984_ 1989 م )
* عضو اللجنة الاستشارية الفنية للمحكمة العليا _ الخرطوم (1981_ 1983م)
* عضو اللجنة القومية للبيئة و رئيس اللجنة الفرعية للتشريعات البيئية _ المجلس القومي للبحث العلمي_ الخرطوم ( 1986_ 1991 م )
* عضو مؤتمر الحوار الوطني حول قضايا السلام ( 1989_ 1990م )
* عضو لجنة التحكيم بالمعهد الآسيوي للقانون _ الجامعة الوطنية بسنغافورة ASLI
( 2012 م )
* عضو الاتحاد الدولي لمدارس القانون IALS
(2013م )
*عضو الاتحاد العالمي للحوار من أجل الطبيعة
IUCN
( 2015م )
* عضو الاتحاد العالمي للتنمية المستدامة .
# بعض الاستشارات الدولية :
* استشاري الحكومة الإقليمية لشمال السودان لتنظيم المؤتمر القومي لمشكلات ملكية الأراضي و الإنتاج الزراعي في شمال السودان ( 1983م )
* رئيس مجموعة الاستشاريين لشركة شفرون _ السودان ( 1984 م)
* تقرير تقييم تأثير خط أنابيب النفط على نظم ملكية الأراضي لدى المجتمعات الأصيلة في جنوب كردفان مع تناول خاص لمنطقة تقلي_ تقييم اجتماعي ، قانوني ، سياسي ( 1985م )
* الاستشاري و المستشار القانوني لمشروع غرب السافنا .
* رئيس قوة مخاطر ملكية الأراضي: البنك الدولي/ وزارة المالية السودانية لدراسة نظام ملكية الأراضي في قطاع الري المطري في السودان عناوين التقارير :
أ/ نظم ملكية الأراضي في جبال النوبا بجنوب كردفان
ب/ الاستراتيجية لتطوير نظم ملكية الأراضي في قطاع الري المطري في السودان ( تقرير رئيس )
( 1985_ 1986م )
* الشخص المصدر للقانون البيئي في السودان لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة ( 1988 _ 1991م )
* تقرير الصندوق الدولي للتنمية الزراعية إيفاد IFAD بعنوان : دراسة لتاسيس اتحاد مستخدمي المياه في شمال السودان ( 1991م ) .
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