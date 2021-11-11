ماذا قالت دار الإفتاء المصرية عن حكم قتل الفئران





هل قتل الفئران حرام؟ سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار اليوم الثلاثاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى “فيس بوك”، وأجاب على السؤال محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال عبد السميع: “حلال طبعا ولكن نحن نريد قتلا بغير إيلام بمعنى أن يتم قتل هذه الفئران لأنها مضرة ومؤذية وممرضة نقتلها بغير إيلام نضع لها شيء في الأكل أو الماء”، مضيفًا: “لذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وإذا قتلتم فأحسنوا القتلة”.

واختتم أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية قائلاً: “الفأر مؤذى جدا وناقل لأمراض خبيثة وكثيرة وكانت الفئران سبب انتشار مرض الطاعون فينبغي أن يقتل ولكن من غير إيلام”.

كانت دار الإفتاء المصرية، أجابت في بث مباشر سابق على سؤال مشابه نصه: “هل هناك أنواع من الحشرات يجوز قتلها كالنحل والنمل مثلاَ؟”، حيث أجاب على السؤال الشيخ محمد عبد السميع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، قائلاً: “الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعله مكرم فى هذا الكون وقال ولقد كرمنا بنى آدم، ومقتضى هذا لتكريم والتفضيل أن الإنسان فى هذا الكون وليس سيدا للكون كما يقول البعض وهذا يعنى أن كل ما خلق فى هذا الكون إنما خلق لراحة الإنسان، وهناك ضابط آخر وهو أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل ما لا يؤذية أو أن يدمر شئ فى هذا الكون دون أن يكون فى تدميره معنى وهدف، ولذلك أجاز الشرع لنا أن نقتل 5 من الفواسق، حيث قال صلى الله عليه وسلم: “خمس من الدواب كلهن فاسق يقتلن فى الحرم: الغراب، والحدأة، والعقرب، والفأرة، والكلب العقور”.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء: “النحل لا يؤذى للإنسان بل إنه مفيد للإنسان إفادة بالغة، والنمل إذا كان مؤذيًا جاز قتله لإيذائه لا لأننا نعاديه لذلك نقتصر فى قتله على ما يصرف أذاه”، قائلاً: “فلو أننا وجدنا مجموعة من النمل تضر المحاصيل الزراعية فهذه نقتلها، ولكن إذا كانت فى الجبل فلماذا نقتلها، وربما كان فى قتلها تدمير للبيئة، لأن هناك توازن البيئى أراده الله سبحانه وتعالى من خلقة هذه الحيوانات والحشرات ولو أننا اجتمعنا وقتلنا جنس كامل من الحشرات سيؤدى إلى اختلال التوازن البيئى”.

كتب على عبد الرحمن

اليوم السابع