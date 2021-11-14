



• انت طالع عشان خالد سلك وابراهيم الشيخ ؟

° لالا.

• اها داير شنو ؟

° ما دايرا عسكرية.

• عسكرية معناها شنو ؟

° معناها ما داير زول يجي بقوة السلاح يفرض علينا حاجة.

• ياخوي مافي حرية وديمقراطية بدون ما تُفرض الحرية دي بالقوة.. يعني انت حسي بتترس لي في الشارع و((تفرض)) علي انو ما أمشي بالشارع دا وتقولي ما داير زول يفرض علينا حاجة 😂

الفرق بينك وبينو انو هو بفرض بقوة السلاح وانت بتفرض بقوة الترس.

° طيب خلاص العسكرية معناها إنو يجي زول يحكم البلد بدون انتخابات.

• طيب الزول الحكم البلد بدون انتخابات دا مش مفترض يشيلوه و(يفرضوا) الانتخابات بالقوة ؟

° ايوا

• طيب دا الحصل حسي بالضبط 😄

° خلاص انا ما داير المجلس العسكري يعمل الكلام دا ؟

• مافي زول بقدر يعمل الكلام دا غير المجلس العسكري.. بعدين لو افترضنا في زول تاني بقدر يعمل الكلام دا ما بحق ليو لأنو هو ما مؤسسة مخول ليها حفظ الدستور والبلد.

° طيب يقوم يسلما لي مدنييين

• كدا حتبقى عسكرية.. حسي ما قلت العسكرية انو زول يحكم بدون انتخابات.

° خلاص ما يعملا برهان

• يازول قول داير خالد سلك وابراهيم الشيخ ساي احسن ليك 😂

المقداد خالد