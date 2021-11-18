تبيان توفيق: الحاجه الاتغيرت هي الأحزاب السياسية الكانت بتلحس بوت البرهان وحميدتي
سين
البرهان دا جاكم الليله ولا كيف؟؟ شكلكم نسيتو إنو البرهان دا جابوها الأحزاب السياسية قبل سنتييين وقالو دا سيد الرصه وصاحب المنصه،، والشِفت حياااكم وماقصر وقاليكم لو بتتذكرو (التحيه للسانات والمانات والكنداكات والناس الواقفه قنا) ولا نسيتو كلامو دا،،
حميدتي دا جاكم ناطي الليله ولا الأحزاب السياسية وتجمع المهنين عملو لافته كبييييره كتبو عليها (حميدتي الضكران الخوف الكيزان) وعلقوها ليكم في نص الإعتصام وكان الثوار رافعين اللافته فوق رأسهم،، ولا نسيتو
خلونا نكون وااااضحيين مع بعض ونقول بكل صراحه.
الحاجه الاتغيرت هي الأحزاب السياسية الكانت بتلحس بوت البرهان وحميدتي وكلنا كنا شايفينهم وهم بيقولو نحن شغالين في تناغم وانسجام،، والله مريم الصادق دي سمع اضاني هي بتقول لي حمتي (طولت مننا ياحبيب) وحميدتي يرد ليها (انتي بقيتي جافيه) وفشلونا وفشلو حلم المدنيه بي الغباء بتاعهم،،
برهان عمل إجراء عملية جراحية صغنونه،، شال الأحزاب السياسية من الحكومه وقال لي حمدوك تعال جيب حكومة ماعندها علاقه بالأحزاب مهمآ كانت ودور شغلك،،
تقوووم الدنيا وتقعد بسبب الكلام دا لدرجة انو يموتو ناس من أجل شوية بعثين وجمهورية وبعض قوى تجمع المهنين وعضويه المؤتمر السوداني معقوله اطلع اموت عشان الأحزاب دي تجي تاني،،
إنتو بتفكرو كيف يا ناااس،،
المدنيه ماهي شوية أحزاب سياسية عشان نحن نخليها رهينه بي عودتهم،،
تبيان توفيق ❤️
3 تعليقات
كلام زي العجب…صدقت زما قلت الا الحقيقة …لكن أحزاب الفكة قاعدة تتاجر بأرواح الشباب المغرر به والسذج والبسطاء ..عشان خاطر عيون الككو والعبلانج …طبعا ديل لسماء القرود وكده
يعنى تقصدى أن كل الذين استشهدوا كانوا أغبياء وأنت الوحيدة الناقشة, الذين استشهدوا يا ساذجة لم يستشهدوا من أجل أحزاب أو أشخاص بل من أجل مبادئ و قيم الثورة وهى مدنيتها و أهدافها و محاسبة من قتل زملاءهم من الشهداء فى القيادة وغيرها عصابات الجنجويد للسحل و القتل, سخريتك من الشباب الغض الذى ضحى بأرواحه أمر موءسف, و واضح أنك تحت أى ظرف لن تضحى بحياتك من أجل قضية أو حق, شيئ موءسف ولكن ثورة ديسمبر المجيدة بها شباب نسبة الوعى لديهم متقدمة للغاية ولن يثنيهم شيئ ان كان عنف أو ارهاب عن تطلعاتهم للحرية و السلام و العدالة و المدنية, و الردة بألنسبة لهم مستحيلة, فأسمعى و أعى.
كلام موزون تب ،!
لعنه الله تنزل علي اي ملعون محارب له
كررنا وقولنا وقولنا وكررنا
الريس البرهان بعشق التحضير و فتح باب التنظير الكتير …
من الاول كان كف نف تف توووووووش
قلبهم اليوم عين السياده تاني يوم و بعدو رئيس الوزراء تالت يوم وامشي انوم اريح جسمو ودي بطين ودي بعجين واقفل كل مكاتب القنوات
واي مراسل او مراسله تاني تكون تابعه للامن
نحن ف زمن الحروب و العملاء والخونه