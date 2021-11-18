تبيان توفيق: الحاجه الاتغيرت هي الأحزاب السياسية الكانت بتلحس بوت البرهان وحميدتي





سين

البرهان دا جاكم الليله ولا كيف؟؟ شكلكم نسيتو إنو البرهان دا جابوها الأحزاب السياسية قبل سنتييين وقالو دا سيد الرصه وصاحب المنصه،، والشِفت حياااكم وماقصر وقاليكم لو بتتذكرو (التحيه للسانات والمانات والكنداكات والناس الواقفه قنا) ولا نسيتو كلامو دا،،

حميدتي دا جاكم ناطي الليله ولا الأحزاب السياسية وتجمع المهنين عملو لافته كبييييره كتبو عليها (حميدتي الضكران الخوف الكيزان) وعلقوها ليكم في نص الإعتصام وكان الثوار رافعين اللافته فوق رأسهم،، ولا نسيتو

خلونا نكون وااااضحيين مع بعض ونقول بكل صراحه.

الحاجه الاتغيرت هي الأحزاب السياسية الكانت بتلحس بوت البرهان وحميدتي وكلنا كنا شايفينهم وهم بيقولو نحن شغالين في تناغم وانسجام،، والله مريم الصادق دي سمع اضاني هي بتقول لي حمتي (طولت مننا ياحبيب) وحميدتي يرد ليها (انتي بقيتي جافيه) وفشلونا وفشلو حلم المدنيه بي الغباء بتاعهم،،

برهان عمل إجراء عملية جراحية صغنونه،، شال الأحزاب السياسية من الحكومه وقال لي حمدوك تعال جيب حكومة ماعندها علاقه بالأحزاب مهمآ كانت ودور شغلك،،

تقوووم الدنيا وتقعد بسبب الكلام دا لدرجة انو يموتو ناس من أجل شوية بعثين وجمهورية وبعض قوى تجمع المهنين وعضويه المؤتمر السوداني معقوله اطلع اموت عشان الأحزاب دي تجي تاني،،

إنتو بتفكرو كيف يا ناااس،،

المدنيه ماهي شوية أحزاب سياسية عشان نحن نخليها رهينه بي عودتهم،،

تبيان توفيق ❤️