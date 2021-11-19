لن تكون المدنية بمفهومها العالمي الراقي رهينة بعودة أحزاب قحط إلى السلطة





ماهي الحكاية واحد من اثنين يا الثورة دي كانت طلس ساي وحكاية المدنية دي،، لفظ،، هولامي زيو وزي،، لجنة الأطباء المركزيه،، يا إما نحن كشعب قمنا ثوره عظيمه عشان الأحزاب الزماااان ديك تجي راجع بإسم المدنيه،،

إذا كان الشعب بيبحث عن المدنيه،، البتعرفا الشعوب المتحضر،، فأنا بقول وجهة نظري البسيطه في إجراءات البرهان العملا يوم 25اكتوبر كالتالي

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التشكيله كانت مرصوصه بالبرهان رئيس وحميدتي نائب ومجلس سياده من شركاء مدنيين وعسكريين وحركات مسلحه✔️

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مجلس وزراء بقيادة حمدوك مكون من عضوية أربعة أحزاب سياسية بعثين وشيوعين وجمهورين ومؤتمر سوداني وجزء من حزب أمه ✔️

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الأساس بتاع الرصه وثيقة دستوريه وفي الأصل معدلة ومزوره لمن الله غفر ليها زيها وزي بيت الدعاره اي سياسي بيخش يفتحا ويعدل فيها ويطلع،،، المهم ماعلينا ✔️

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البرهان عمل شنووو

البرهان أصدر قرارات بحل مجلس السياده ومجلس الوزراء وعطل بعض بنود الوثيقه،، العدلوها السياسين عشان تجي حسب مقاس فهمهم،، وقال ليكم نحن نرجع لأصل الوثيقه الدستوريه بأن تكون الحكومه من الكفاءات الوطنية غير الحزبيه،، ودا كان مطلبنا نحن كلناااا كثوار من بداية الإعتصام حتى وجدي صالح وسلك والاصم كانو بيقولو نحن ماعايزين نشارك في حكومه وطلس زي دا

القرارات الصدرت من ضمنها التمسك بي حمدوك بإنو يكون رئيس لمجلس الوزراء ✔️

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البرهان شكل مجلس سياده فيهو ناااافس الناس القدام،، من المجلس العسكري وناااافس الناس القدام من الحركات المسلحه،، فقط غير المدنين الكانو قاعدين لأنهم بيمثلو أحزاب سياسية وجاب مدنيين غيرهم مستقليييييين،،، انتهى المجلس السيادي،، ✔️

✍️باقي مجلس الوزراء،،

حمدوك كإنسان مستقل وماعندو علاقه بالأحزاب اتمسكو بيهو وقالو ليهو تعال ابقى رئيس وزراء وشكل حكومتك على كيفك وبي مزاجك بس جيب ناس سودانيين كفاءات مستقلين غير حزبيين ودور البلد دي،، ✔️

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الأحزاب السياسية ترجع لقواعد ها وتجهز نفسها للإنتخابات والحشاش يملأ شبكتو،،

دي الحكاية،، عشان انت لو طالع عشان تغير شي وتجيب الأحزاب السياسية المتناحرة الكانت قاعده في طربيزه حمدوك ومنعتو حتى من الشغل فيبقى انت ما طالع عشان الثوره والمدينه وكده،، انت طالع عشان ترجع شويه بعثيين وشيوعين وجمهورين ومؤتمر سوداني وحزب امه،، في الحاله دي ماحتبقي ثوره حتكون عباره عن احتجاجات أحزاب سياسية مناهضه لقرار بل البرهان وليس إلا،، والشهيد في رحمة الله،، والعاقل طبيب نفسه ومن علم أن خلفه ام واسره فلن يلقي بنفسه إلا التهلكه من أجل العلمانيه والعملاء فالخير لنا أن نختار ميتة غير هذه،،

لن تكون المدنيه بمفهومها العالمي الراقي رهينة بعودة أحزاب قحط إلى السلطه،، المدنيه هي القوانين التي يمكن تأسيسها عبر الحكم المنتخب بالصناديق والاقتراح،،ووهذا هو طريق الثوره الصحيح

تبيان توفيق ❤️