منصور الهادي: مزيد من القتلى قربانا لبنت الإمام السنبلة





ماذا تعني عندك المدنيه؟!!..

هل هي الأحزاب وخالد سلك ومريم الصادق والمرضعه حنين ووئام شوقي والقراي والرغيفه البي٥٠ جنيه والجامعات المغلقة الأبواب..؟!

ولأ المدنيه هي التعليم الفشل وتقلص ل٣ حصص في اليوم..؟!

ولأ مدنياااااااو عندك هي العلاج الغااالي ومعدوم وتسعة طويلة والجهوية والعنصرية وديل ما بشبهونا والصراع على كراسي السلطة وجثث مشرحة التميز الاتعفنت ولجنة أديب اللابتدوي ولا بتجيب..؟!!

ماهي المدنيه..؟!

هل هي عندك قرارات لجنة إزالة التمكين الطلعت فشوش واي زول ممكن يرجع ويرجع حقو بقرار قضائي وخالد عجوبه وإيهاب الطيب وقصة القروش الضاعت بين لجنة التمكين ووزارة المالية

وسلمتك..

وما سلمتني ؟؟؟…

ولأ مدنيااااو عندك الأحزاب الفاشله الوصل فشلها حتى مسامات الأرض وركبت بعض بالشلوووت والدفر والحفر؟

المدنياااااو شنو بالضبط…؟!…

المدنيه ليست كرفته وبدله مقاااابل كاكي وبوت..

ولكن…

المدنيه هي المؤسسات التي تدير الدولة بكفاءات مدنيية مهنييية مستقلة من الأحزاب وخصوصا في حالة الفترات الانتقاليه ..

عااارف مؤسسات يعني شنو؟!!…

يعني مجلس وزراء وبرلمان وقضاء مستقل ومحكمة دستورية وخدمة مدنيه..

يعني المؤسسات الكااااانت زمن أحزاب قحط الفاشلة السااااقطه اصلا غير موجودة وانت الان تنادي بحضور قحط مرة أخرى بزعم انهم المدنيااااااااو والليهم اصلا في زمنهم ما كان في مدنيه ..

خدعووووك وجرحوا سمعتك…

ماهووووو يااااا انت من ضمن القطيع البسوقوه بالخلا وما فاهم حاجه

ولأ فاهم الحاصل لكن تسعى لمصلحة وحزبيه وشخصيه رخيصه..

يا اصلي..

حكومة قحط السااقطه حكومة دكتاوريه حزبيه بغيضه اقصت الجميع وكرست لحكم افراد دون البقية …

عشاااااان ما يغشووووك ويفهموووك انو الأحزاب هي المدنيه وتطلع تموت. ويجو يخدعو أسرتك بانك شهيد ومن أهل الجنة…

الأحزاب المدنيه لو عايزة تحكم تجي بصندوق الانتخابات واختيار شعبي يسمح لها بالجلوس على كراسي السلطة وتقديم ما عندها من أفكار في حكم الدولة ام يجووو بالسلفقه وسرقت الثَورات وتفصيلها على مقاسهم الخاص فدا خداع ما بمشي في الشعب بإذن الله ..

الفترات الانتقاليه في كل العالم تتولاها كفاءات مدنيه مستقلة من الأحزاب ويحرسها الجيش لأنها فترات لإعداد الانتخابات ووجود الأحزاب فيها يشكك في نزاهتها …

يااااا أصلي…

قبل ما تطلع في موكب يدعوا له فلول القحاطة واذنابهم لازم تعرف انت طالع مع منوووو وعشان شنوووو..

ما تطلع سااااااي…

لأنو الناس ديل اتقسموا وأتشقووا وبقوا طرائق عددا زي بتاعت الجن والليعاذ بالله…

في قحاطة مدنيه بالعسكر..

وفي قحاطة مدنيه بدون عسكر…

وفي قحاطه شايتين في الكشاااافات…

عشان كدا لازم تعرف طالع تستشهد لصالح منو؟؟!..

الثورة بالنص

ولأ بالوادى…

ما تركب الثورة ساي

مركزية أحزاب إعلان قوي الحرية والتغير مواكبها من أجل إعادة حكومة الأحزاب بشراكة مع العسكر وفق الوثيقة الدستورية على أساس ما قبل ٥٢ أكتوبر…

تجمع المهنيين مواكبهم لإسقاط الحكومة الحزبيه والعسكر والوثيقة الدستورية…

وفي مواكب تالته طالعه ريااااضه سااااي وترفيه وكسر لحاجز الملل ومنها يشوفوا الجكسي النضيف…

عشان كدا احسن اولاََ تسأل الثورة ماشه وين بالضبط ؟!…

المهمممممممممم…

برهااااااان..

أعلن عن حكومة مدنية تشكل بقيادة كفاءات وطنية مستقلة…

دي كيف معاااااك؟!!

ما برضو مدنيه..

ولأ بيجو وداليا الطاهر قال ليك حكومة برهان صينيه ما اصليه والأصلي بكون وارد دبي…..؟!

المهمممممممممممممم

العرب تقول:

الألفاظ قوالب المعاني…

يعني تقول فلاااااان انتحر معناه شال المسدس وأداا نفسو طلقة…

يعني لو أداهو زول طلقة دا ما انتحار وإنما قتل عمد يحاسب فاعله بالقانون تحت المادة ١٣٠

اهااااااا…

انت بتقول يا قحاطي يا حزبي ياسجمان برهان عمل انقلاب…؟!

فهل ينطبق على ما قام به برهان مواصفات الانقلاب التي يحاسب عليها القانون وماحدث هو الوصف القانوني الصحيح لمعنى الانقلاب؟!؟….

بتقدر تحاسب برهان أمام القانون بجريمة الانقلاب ولأ دا كلام سياسة وقناة جزيرة ساااي..

بتقدر بالقانون تحاسب برهان على ما قام به من إجراءات تصحيحيه؟!

الاجااااابة..

لاااااااا…

ماقام به برهان في القانون لا يوصف بأنه انقلاب ولايقع عليه وصف الانقلاب…

طيب الطلس على الغلابه لزومو شنو ياقحاطه ؟!!…

أغرب حاجة:

جمعية حماية المستهلك مشت القضاء وفتحت بلاغ في شركات الاتصال بسبب قطع الإنترنت..!!!

الجزيرة استضافت واحد منهم يرقي ويزبد في الموضوع دا.. في حين حماية المستهلك نفسها لم يسعفها ضميرها الأخلاقي ولا واجبها المهني أنها تفتح بلاغ في إدارات المستشفيات والصيدليات الحكومية الشعبيه الاغلقت أبوابها أمام المستهلك السوداني ورفضت تقديم الخدمات بحجة العصيان المدني رغم أنها مستشفيات حكومية تبع المواطن ويملكها بنص الدستور…

يانااااس حماية المستهلك الصحيح تحمو حماية المستهلك في صحتو وحايتو ولا تحموه في حقو السياسي فقط؟!

لماذا وجدناكم في السياسة الحزبيه الرخيصة ولم نجدكم في حياة المواطن المهمة…؟!!…

قناة الجزيزة القطرية تعرض فيديوهات لبعض الصبية وهم يهتفون برهان وسخان وبترخي الصوت بعد الهتاف يعبر لكل العالم ..

قلت أدب قناة الجزيزة وعلها لا تعلم أن برهان هو القائد العام للقوات المسلحة السودانية وحتى ولو القناة تختلف مع ما قدم يبقي واجب احترام القوات المسلحة فرض بحق العلاقة بين قطر في السودان…

ولكن يبدو أن القناة آمنت العقوبة واساءات الأدب..

قناة الجزيزة التي تدعي حماية الديمقراطية في الوطن تعلم تماما أن الدولة التي ترعي القناة نفسها هي زاتها ما فيها ديمقراطية يا احمد طه..

تقدر تتكلم عن قطر يا مصري؟!!

نحن كسودانيين نحترم دولة قطر ونكن لها كل الود والاحترام ولم نتدخل في ديمقراطيتها أو يحكمها ملك أو أمير ولكن يبدو أن المصريين الموجودين على قناة الجزيزة مباشر يسوقون العلاقة بين البلدين إلى صدام قريب جدا ومفاصلة…….

كل ما يسقط قتيل في شوارع السودان تحت مظلة التظاهرات وعودة الحكم المدني فهو في صالح خالد سلك ومريم الصادق وأحزاب قحط الفاشلة…

مزيد من الموت يعني تضيق الخناق على قرارات ٢٥ أكتوبر واعادة الأحزاب إلى سدة الحكم….

ولما ترجع الأحزاب تاني مافي مشكلة حايعملوا لشهداء لجنة تقصي… والمصابين المرة الجاية يعتصموا امام البرلمان لحدي ما يلقو جهة تعالجهم…

خطة أحزاب قحط الان هي تحويل برهان وحميدتي إلى قتلة..

قنعوا من المظاهرات

وجااااري الان تجريم الجيش والدعم السريع

علها خطة تنجح في إعادة الفشلة مرة أخرى…

ولكن هيهات

فاااااتكم القطار..

*نعتذر للغياب بسبب انقطاع النت

ومرات بتلقى فرقات نكتب..*

( منصور الهادي)