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رشا عوض: هناك انقلاب اخر في الطريق هو انقلاب كيزاني كامل الدسم!
هناك انقلاب اخر في الطريق هو انقلاب كيزاني كامل الدسم! انقلاب البرهان مجرد خطوة تمهيدية لذلك الانقلاب الذي لن يبق ولن يذر! وسيأتي متخفيا في ثياب الانحياز للثورة!
معركتنا طويلة ومعقدة وتحتاج لتطوير نوعي في ادوات العمل الثوري!
عودة إلى منصة التأسيس الانتقالي برؤى جديدة وخطط جديدة وسقوف تتجاوز البرهان وحمدوك والحرية والتغيير
كيف؟
ساعود للكتابة بالتفصيل حول هذا ان شاء الله
رشا عوض
تعليق واحد
بالله ….لا ناصحة ومفتحة …قومي لفي لفاك مجروس …يوم اجوا الكيزان كل قرد اطلع شجرتو وخليهم ارفعوا بناطلينم عشان الكمونية بره…وانت شوفي مقاس كبييييير اولويز ولا مخده …قالت ثورة قالت الثور الافقع فاخورتك