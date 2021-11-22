رشا عوض: هناك انقلاب اخر في الطريق هو انقلاب كيزاني كامل الدسم!





هناك انقلاب اخر في الطريق هو انقلاب كيزاني كامل الدسم! انقلاب البرهان مجرد خطوة تمهيدية لذلك الانقلاب الذي لن يبق ولن يذر! وسيأتي متخفيا في ثياب الانحياز للثورة!

معركتنا طويلة ومعقدة وتحتاج لتطوير نوعي في ادوات العمل الثوري!

عودة إلى منصة التأسيس الانتقالي برؤى جديدة وخطط جديدة وسقوف تتجاوز البرهان وحمدوك والحرية والتغيير

كيف؟

ساعود للكتابة بالتفصيل حول هذا ان شاء الله

رشا عوض