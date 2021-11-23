شاهد بالصورة.. أول ظهور لمستشار رئيس الوزراء ووزير الإعلام السوداني السابق عقب إطلاق سراحه ونشطاء: (شهر واحد قدر يغير شكلك)





تداول ناشطون وإعلاميون سودانيون نهار الثلاثاء صورة لمستشار رئيس الوزراء ووزير الإعلام الأسبق فيصل محمد صالح بعد ساعات من إطلاق سراحه بناء على الاتفاق السياسي الجديد.

وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد شارك عدد من الإعلاميين صورة فيصل محمد صالح وأرفقوا معها عبارات (حمد لله على السلامة) و (مبروك فيصل حراً طليقاً) وغيرها من التدوينات.

وعلق آخرون على صورة مستشار حمدوك السابق بعد ظهوره الحديث (حمد لله على الله السلامة سيادة الوزير..لكن شهر واحد قدر يغير شكلك).

وفي وقت سابق، أطلقت السلطات سراح 4 معتقلين سياسيين هم ياسر عرمان (المستشار السياسي السابق لرئيس الوزراء)، وعمر الدقير (رئيس حزب المؤتمر)، وعلى الريح السنهوري (رئيس حزب البعث)، وصديق الصادق المهدي (القيادي بحزب الأمة).

وجاء ذلك بعد ساعات من توقيع الإعلان السياسي بين القائد العام للجيش السوداني عبدالفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبدالله حمدوك. وباشر حمدوك الأحد مهامه بمكتبه في الخرطوم، بعد توقيع الاتفاق الذي يرمي إلى إنهاء الأزمة السياسية في البلاد.

محمد عثمان _ الخرطوم

النيلين