صلاح الدين عووضه: وهل لوط كوز ؟!





وهل لوط كوز ؟!

والله العظيم يبدو أن كلمتي غباء وقطيع فيهما تهذيب شديد..

معقولة بس ؟!!!!..

هناك فرق بين حرية أن تكون مثلياً وبين أن يتم تقنين هذا الفعل بالقانون..

حتى في أمريكا لا يتم استيعاب المثليين جنسياً في الجيش..

أو هكذا على الأقل كان الأمر حتى عهد أوباما..

أما الجمهوريون فلديهم رأي محافظ تجاه هذه القضية..

وفي أمريكا هذه نفسها ليس لديك حرية شخصية في أن تتعاطى المخدرات مثلاً..

فالحرية الأخلاقية غير مطلقة..

ثم ما العلاقة بين كلامي هذا وبين الكيزان؟..

شابكني كوز كوز..

فهل كان لوط كوزاً ؟!.

خاطرة

صلاح الدين عووضه