الشيوعي عنده عقدة اسمها المشير نميري الذي أعدم جوهرة الشيوعية في أفريقيا





عساكر كتار جدا بيفتكروا أنه مشكلة قحط معاهم أو الشيوعيين تحديدا مشكلة نزاع على السلطة ..

وده بسبب جهلهم المريع بتاريخ الشيوعية العالمية وكيف تعمل ..

الشيوعي في الأساس لا يصعد الا عبر سناريوهات الفوضى و المجتمعات غير المستقرة ، يمكنك مراجعة السناريو الرئيسي في روسيا 1917؛.

الشيوعي جذري و عنيف و لكي يمارس العنف يجب أن يقضي على المؤسسات التي تحتكر العنف أو تمارسه و تستطيع ردعه .

الشيوعي ينظر للجيش كحامي الرجعية و حاضنة التخلف الرئيسية لذا فهو عدو لا يمكن احتوائه و لا تحييده ، يجب صرعه و القضاء عليه .

الشيوعي العالمي لديه عقدة أسمها الجنرال (بيونشيه ) .. الجنرال الذي قضى على 10 الف كادر شيوعي في تشيلي في يوم واحد ..

الشيوعي لديه عقدة أسمها الجنرال (سوهارتو) و هو الجنرال الذي قضى على الشيوعيين و محاولتهم في الوصول الى الحكم في أندونيسيا عام 1965 ..قبل أن يصبح رئيسا في 1967 .

الشيوعي عنده عقدة أسمها المشير نميري الذي أعدم جوهرة الشيوعية في أفريقيا ودرة أمدرمان عبدالخالق محجوب و قضى على أكبر حزب شيوعي في أفريقيا كلها .

الشيوعي خطته الأن هي التصعيد و لا شئ غير التصعيد .. لوضع البلد في نقطة انقسام القوات و شرعنة التمرد العسكري .. السناريو الذي يعتقد أنه يمكن أن يقود حليفيه الرئيسين للحكم ، أقصد الحلو و عبدالواحد و بقية البطانة المعروفة .

أما وصف قوات الاحتلال و غيرها التي ظهرت اليوم فهي قديمة .. قناعات هولاء الناس حول الجيش قديمة للغاية ..

و لكن على من تقرأ مزاميرك يا داؤود !

#وهكذا

عبدالرحمن عمسيب