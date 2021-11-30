



والله وبالله لو كنت انا من الناس الكانوا بقولوا شكرا” حمدوك او من الناس الكانوا بقولو حميدتي الخوف الكيزان .. او من الناس الكانوا بيقولو الحكومة تعمل في تناغم ..

والله وتالله كنت اعتذرت للناس كلها و قفلت صفحتي نهائيا” .. ما ممكن يااخ تكون زول رؤيتك فاشلة واختياراتك غلط و نظرك قصير وغشيم و تااااني يصدقوك الناس ويمشوا وراء رايك ورؤيتك .. هل يعقل انو الناس الماشة وراء النشطاء اياهم يكونوا ناس طبيعين ؟؟ بشر زينا كده ؟؟

نزار العقيلي