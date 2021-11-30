وائل غنيم: عمر كمال راح السعودية وغير كلامه من “خمور وحشيش” لتمور وحليب





الولا عمر كمال عبد الفلوس راح السعودية وغير كلامه من “خمور وحشيش” لتمور وحليب لاجل خاطر الكفيل.

عمر مفكرش إن ربنا كبير وقدير وحكيم .. وحاليا بيفضح قلة أصله ونقص رجولته قصاد الناس بالشكل المهين ده في سبيل الهدايا والمنح والعطايا من ناس كتير متعبوش التعب الحلال في قرشهم فمش هيفرطوا فيه لواحد ماسك الفوطة لبنت الخشاب.

ركز يا عمر كمال يا حبيبي عشان كوني حاطك في دماغي فده مش من مصلحتك عشان أنت مسختها قوي وبتجيب سيرة ربنا والرسول كتير عشان توظف هبلك وتقنع نفسك إنك ماشي صح.

هو فيه حد ماشي صح تجيله بنتلي هدية؟ أنت عبيط يلا ونورم في اللعبة وحاسب عشان اللي بيطيّره الهوى بيقع على جدور رقبته في الآخر.

الأقلام والصحف يا عمر. الكتاب باليمين يا عمر. ربنا بريء من جهلك وتوظيفك لسذاجتك في اضلال الناس وأذاك وصل لأرض الحرمين اللي كنت بتنافق لهم بمقطع السعودي بكى لما المصري بكى وبعدين رميت على عود البنات ولو كان فيه سعودي غيور هناك كان عرفك تمامك.

صباح الفل على هيئة الترفيه والمترفهين واللي بيرفهوهم.

وصباح الفل عليك يا عمر يا نطع ياللي حتى المصريين مفلترينك في أفراحهم عشان ذوقك قليل زي فكرك.

🙏🏼🤍

بكل الود

وائل غنيم – كاليفورنيا