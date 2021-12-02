مدير شركة مصر للطيران بالسودان: أسعار تذاكرنا هي الأفضل





رغم أن حضوره إلى السودان قبل أشهر لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة، إلا أنه سرعان ما انسجم مع مجتمع أرض النيلين، نعم كانت لخبرته وتجواله في عدد كبير من دول العالم أثر في اجادته ناصية التواصل مع الجميع، بيد أن عشقه لأهل جنوب الوادي كان بمثابة كلمة السر في تأسيسه لشبكة علاقات إجتماعية وعملية واسعة، وحينما جلسنا إليه في مكتبه بفندق كورينثيا المطل على النيل لم نجد صعوبة في استنطاقه من واقع تعامله بلطف وتقديره لدور الإعلام، ويبدو مدير إقليم السودان بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية “محمد السقا” على قناعة تامة أن قبوله تكليف العمل بالخرطوم من أفضل القرارات التي اتخذها.

علاقة قديمة

بدأ محمد السقا حديثه بالتأكيد على أن مصر للطيران للخطوط الجوية التي تأسست في ثلاثينيات القرن الماضي تعتبر السودان من أهم وأول المحطات التي لها تاريخ باذخ، ويقول إن مصر للطيران لها أصدقاء في السودان يحرصون على استغلالها في سفرهم، كاشفاً عن أن الشركة حالياً تسير رحلتين في اليوم وتأمل وتطمح في زيادتها إلى ثلاثة،ويضيف السقا :الشعب السودانى يحمل بين جوانحه حب خاص لمصر للطيران ويعتبرها كثيرون شركتهم، ونحن نبادلهم ذات الشعور بالحرص على تقديم أفضل خدمة للراكب السوداني.

سوق واعد

يمضي السقا في حديثه ويؤكد أن سوق الطيران فى السودان يعد واعدا من واقع أنه بلد محوري وموقعه إستراتيجي ، كما أن ابناؤه ينتشرون فى كل دول العالم وأغلبهم من الكفاءات خاصة فى الخليج وأمريكا وأوروبا ومثال لذلك فى أسكتلندا التى يتخرج منها أميز وأفضل الجراحين والأطباء في العالم فإن السودانيين أصحاب الكعب العالي، وهذا ليس غريبا من واقع تميزهم في شتى المجالات.

سودانير والتعاون

ويكشف السقا عن وجود تعاون يصفه بالكبير بين المصرية للطيران والخطوط الجوية السودانية التي أكد بأنها قادرة على النهوض لما ترتكز عليه من إرث وخبرات، مشيراً إلى أن سودانير تمتلك خطة طموحه لتأخد مكانها الريادي، مبيناً أن كل سودانى يحب أن يرى ناقله الوطنى فى مكان عال، موضحاً عن إجتماعات بين الجانبين وخطوات مبذوله على المدى القريب لتعود سودانير والعلم السودانى يرفرف فى كل مكان.

أسعار عالية

قلنا لمحمد السقا أن الركاب السودانيين يجأرون بالشكوى من ارتفاع تذاكر الخطوط المصرية، يرد قائلا:مصر للطيران ناقل جوى عالمى عالى التكاليف ولديه التزامات وتأمين تجاه الراكب، ورغم ذلك تحاول الشركة جاهده تخفيض تذاكرها حتى تصبح قريبة من الشركات الوطنية وفى الفترة الماضية تكاد تكون أسعارنا متساوية مع الشركات الأخرى ، وهنا لابد من الإشارة إلى أن أسعار مصر للطيران من أقل الاسعار الموجودة فى السوق السودانى خاصة تلك المتعلقة بالرحلات العالمية الى أوروبا وأمريكا التي لا تتجاوز تذكرتها ٦٠٠ دولار وأفريقيا لاتتفاوت ال٦٠٠دولار وهذه تعد أسعار نموذجية.

علاقة ووكالات

وعن وكالات السفر والسياحة في السودان فإن محمد السقا أشاد بها وأكد أن لأصحابها خبرة كبيرة، مؤكداً حرصهم على التعامل مع الوكالات والانفتاح عليها وتقديم كل الميزات التشجيعيه لها، ومصر للطيران تهتم كثيراً بالتواصل معها من واقع أهميتها.

رحلة ثالثة

وحول تسيير رحلة ثالثة يومياً بين الخرطوم والقاهرة قال مدير إقليم السودان بشركة مصر للطيران محمد السقا انهم يخططون لذلك ويأملون في تسييرها من واقع الإقبال، وتمنى أن تصل إلى أربعة وخمسة رحلات في اليوم.

تخفيض وظروف

ويرجع محمد السقا تخفيض عدد الرحلات اليومية بين الخرطوم والقاهرة إلى عدد من الأسباب منها تغيير ميقات العام الدراسي الذي أحدث ربكة فى الإجازات الصيفية بالإضافة الى جائحة كورونا التي تسببت في إغلاق العالم، وقال إنها أسهمت في تذبذب حضور الكثير من السودانيين بأوروبا وأمريكا إلى وطنهم، مؤكداً أن التشغيل يحكمه السوق والعامل الإقتصادي، لافتاً إلى أنهم رغم ذلك يحرصون على تسيير رحلات منتظمة بين البلدين.

تفاؤل

وبعيداً عن الطيران وقريباً عن انطباعه الشخصي عن السودان فإن مدير إقليم السودان بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية “محمد السقا” يكشف عن سعادته بالعمل بالخرطوم، ويقول أن التفاؤل يسيطر عليه بأن السودان قادر بفضل أبناءه من التطور لامتلاكهم قوة الإرادة والعمل من أجل مستقبل أكثر إشراق.

الخرطوم :هويدا المكي

طيران بلدنا