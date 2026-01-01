وكيل المالية يشهد مراسم توقيع عقد خدمة إيصالي مع البنك الأهلي المصري (الخرطوم)

وقع عن وزارة المالية الأستاذ مصطفى علي يوسف مدير ديوان الحسابات فيما وقع عن البنك الأهلي المصري (الخرطوم) الأستاذ أحمد سرحان نائب المدير العام، وذلك بحضور م ليمياء مدير عام تقنية المعلومات، د. أمير إبراهيم المستشار القانوني للوزارة الأستاذة نجاة محمد الحسن مدير عام الإيرادات، الأستاذة اكرام بشير عمر مدير عام الخزانة، وأعضاء اللجنة الفنية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني بالوزارة .