اقتصاد وأعمال
وكيل المالية يشهد مراسم توقيع عقد خدمة إيصالي مع البنك الأهلي المصري (الخرطوم)
شهد الأستاذ عبدالله إبراهيم وكيل وزارة المالية يوم الثلاثاء مراسم توقيع عقد ربط البنك الأهلي المصري (الخرطوم) بخدمة التحصيل والسداد الإلكتروني للمعاملات الإلكترونية الحكومية (إيصالي) المملوكة للدولة بمجمع الوزارات – بورتسودان .
وقع عن وزارة المالية الأستاذ مصطفى علي يوسف مدير ديوان الحسابات فيما وقع عن البنك الأهلي المصري (الخرطوم) الأستاذ أحمد سرحان نائب المدير العام، وذلك بحضور م ليمياء مدير عام تقنية المعلومات، د. أمير إبراهيم المستشار القانوني للوزارة الأستاذة نجاة محمد الحسن مدير عام الإيرادات، الأستاذة اكرام بشير عمر مدير عام الخزانة، وأعضاء اللجنة الفنية لغرفة طوارئ الدفع الإلكتروني بالوزارة .
أشارت م. ليمياء النور إلى أن 16 مصرفاً وقعت اتفاقيات مع الوزارة لتقديم خدمة “إيصالي”، واستكملت الإجراءات المطلوبة، مما يعزز من سهولة التعاملات الحكومية، ويوفر الوقت والجهد، ويزيد من وضوح الإيرادات، ويقلل من استخدام النقد والمعاملات الورقية.
سونا