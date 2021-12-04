القراي: ليه عندي مشكلة مع لجان المقاومة؟





ليه عندي مشكلة مع لجان المقاومة؟

* فعلياً انا عندي مشكلة مع أي زول بدعي انو بمثلني حتى لو اخترتو في ترشيح عبر صناديق الاقتراع انت ما بتمثلني انا اخترتك لانو دي الطريقة الوحيدة المتاحة للإدلاء برأيي ك جزء من القطيع!

* لجان المقاومة ما بتمثل الثورة زي ما كولومبيا بتمثل تجار البنقو و ستات العرقي و ما عندها علاقة بأي ثورة بس السكرجية و السطلجية صوتهم عالي قادرين يسكتو اي زول لجان المقاومة عندهم حلاقيم إلهية قادرين يجوطو اي زول محايد و يجبرو الاحزاب علي مجاراتهم عشان الكسب السياسي (الحلاقيم مهمة جدا في اقناع قطعان البشر).

* الثورة حقتي ك فرد قبل وجود الحاجة الاسمها لجان كنت بفتش لناس بطلعو مواكب الثورة في جنوب الحزام ما لقيت غير ناس كايرو و صابون و كندشة كنجف وقاسم و مجموعة شباب بتحسبو بأصابع اليد و طلعنا ٣ مظاهرات طوال ديسمبر في جنوب الحزام حاليا جنوب الحزام فيه 96 لجنة مقاومة!

* لجان المقاومة ان لم تكن كلها ف اغلبها بتكون من مجموعة عطالى قاطعين موضوع و كديس حزب عندو صفحة باسم لجان مقاومة الحته الفلانية حصل علي مكانتو دي عبر ما يعرف بلجان الخدمات اسطوانات الغاز و الرغيف.

* لجان المقاومة غير مؤهلة لإدارة أي حاجة حتى جداولها مستمدة من مشاهير السوشيال ميديا بلاي واحد يكتب بوست تلقاه جدول ثوري و هو قاعد في امريكا ولا اي بلد بترودولاري و هو كديس حزب!

* لجان المقاومة تحكم الاحزاب فيها غير كامل يعني انت كديس حزب لمو فيك ٤ حلاقيم كبيرة في لجنتك ح تكتب بيان يخسر الثورة و يخسر حزبك او حتخسر اللجنة.

* لجان المقاومة مكونة من افراد اغلبيتهم اعظم تحصيلهم المعرفي انو مدنية الدولة بتعني عدم وجود عساكر.

المليشيا بتحكم دولة عادي و الجيش قادر عبر الديكتاتورية و التكنوقراط يحكم دولة و تكون دولة عظمى لكن الجهل عمرو ما بحكم دولة.

انت مشهور و عايز شهرة اضافية عبر لجان المقاومة حاول ما تحشر لينا بانك تكبر راس الأغبياء و الجهلاء ديل.

عشان تقود لازم تتوفر فيك الكتير من الشروط و لو اتوفرت فيك ما بتكون لجان مقاومة حتى ملمعي لجان المقاومة من النشطاء الموجودين داخل الاراضي السودانية ما عضوية لجان مقاومة و لو مشو ينظرو ح تقابلهم الحلاقيم الكبيرة!

كلامي دا ماف خ*ل بقدر يقولو اما لانو عندو مصالح سياسية او خايف علي شهرتو و حالتو الثورية بس ثار يثور فهو ثور دي ما بتلزمني ابدن تسقط الثورة اذا شغل حلاقيم.

سهيل القراي