داليا الياس للكاتب زهير السراج: المهنة أنا خليتها لأمثالك من زمان عشان بطنى طمت من النماذج الزيك دى للأسف!
لما كاتب صحفى كبيييير…. وتاريخه النضالى والثورى فى سبيل بناء الوطن الفاضل وإنفاذ الحرية والسلام والعدالة وبث الوعى والإحترام بين الناس، يخلى كل قضايا البلد المصيرية وهى على المحك، ويتغاضى عن إخفاقات أولى الأمر الكان بيطبل ليهم ويمجد فيهم، ويقعد يروج لى بوست موضوع الغرض منه إثارة الفتة وتحفيز روح التنمر ضد زولة لا ليها فى العير لا فى النفير لاها وزيرة لا صاحبة قرار بيد أنها مجرد كاتبة صغييييرة كانت مبهورة بقلمه لزمن طويل وما شاف منها غير كل إحترام ومودة ولا حصل جابت سيرتك إلا بالخير….!! يبقى حقو نعيد حساباتنا فى كل الأدعياء العاملين فيها قامات وحراس ثورة ووطنية وفى أول إمتحان بيسقطوا سقوط مريع ومابيكلفوا نفسهم يتبينوا الحقيقة ولا يتأكدوا من المعلومة الصحيحة بمجهود بسيط أبسط بكتييير من كونك تبارى غيرة النسوان وتعمد لإلحاق الضرر بالحرائر المفترض إنهن زميلات مهنة!!
أها النحدثك يا أستاذ زهير… المهنة أنا خليتها لأمثالك من زماااان عشان بطنى طمت من النماذج الزيك دى للأسف!!!
وحميدتى أساساً ما كان عنده حوار فى سودانية ٢٤ أمبارح ياصحفى يا نحرير يا مواكب وممكن تسأل!!
وكونك حذفت البوست فى صمت عشان إتردمتا من الناس المحترمة الواعية بعد مليت بيه الدنيا وخليت أمثالك من الظالمين يشبعوا من أكل لحمنا مابيعفيك من المسؤولية ولا بيجنبك السقوط ولا بيغفر ليك حقنا!!
اللهم أنت حسبى ووكيلى دائماً وأبداً فيه وفى من لف لفه… وستسألنى يوم الموقف العظيم ولن أعفو.
يارب تكون عرفت البعشوم بيكون عامل كيف بس 😌
#إخيييييييييه
داليا الياس
4 تعليقات
مش اخييييييه وبس وتفففففففف كمان ..دا كوم زباله ومكب قمامة ..ومعفن ونتن ..عمرو ما كان نزيه ولا بيعرف الصحافة درب ..بلوة وابتلينا بالسكاري والعملاء
ما عميل وبس عندو ممارسات تشبه قوم النبي داك الله يكرم السامعين واسألوا ناس كندا
زهير نموذج لكاتب شيوعي موغل في التطرف لفكره وفي سبيل ذلك يكذب. . نا سمعنا كلنا الكضبة الكبيرة مع زميلو ضياء الدين بلال حين اتهمه بانه اثناء حضور مؤتمر صحفي قال كذا واتضح ان ضياء الدين لم يكن حاضرا للمؤتمر اصلا. .. اها جنس كضاب ذي دا البخلي زول يسمح ليهو بالكتابة منو الا يكون علي شاكلة كتاب اليسار الذين يعيشون الحياة كلها خارج الواقع.
من يثق في كاذب ومختلق كذب عليه مراجعة عقله .
لي اكثر من خمس سنوات ارد على مواضيع هذا الدعي بالصحافة ولم يكن في نظري يوما انه يكتب كصحافي بل مهرج وتعيس العبارة والتعبير , وغبي في تسمية مواضيعه .
في كثير من مواضيعه تقرأ وتعيد القراءة فلا تصل لخلاصة ولا تعرف الى ماذا يرمي ن ولنما كلام مسترسل دون افكار ..
والاستاذة داليا ان لم ترد هذا الرد على هذا الكتيب لما كانت داليا التي يعرفها الجميع بشجاعتها وكيف صمجت حين تنمر عليها الكثيرون في احاديثا الجريئة