داليا الياس للكاتب زهير السراج: المهنة أنا خليتها لأمثالك من زمان عشان بطنى طمت من النماذج الزيك دى للأسف!





لما كاتب صحفى كبيييير…. وتاريخه النضالى والثورى فى سبيل بناء الوطن الفاضل وإنفاذ الحرية والسلام والعدالة وبث الوعى والإحترام بين الناس، يخلى كل قضايا البلد المصيرية وهى على المحك، ويتغاضى عن إخفاقات أولى الأمر الكان بيطبل ليهم ويمجد فيهم، ويقعد يروج لى بوست موضوع الغرض منه إثارة الفتة وتحفيز روح التنمر ضد زولة لا ليها فى العير لا فى النفير لاها وزيرة لا صاحبة قرار بيد أنها مجرد كاتبة صغييييرة كانت مبهورة بقلمه لزمن طويل وما شاف منها غير كل إحترام ومودة ولا حصل جابت سيرتك إلا بالخير….!! يبقى حقو نعيد حساباتنا فى كل الأدعياء العاملين فيها قامات وحراس ثورة ووطنية وفى أول إمتحان بيسقطوا سقوط مريع ومابيكلفوا نفسهم يتبينوا الحقيقة ولا يتأكدوا من المعلومة الصحيحة بمجهود بسيط أبسط بكتييير من كونك تبارى غيرة النسوان وتعمد لإلحاق الضرر بالحرائر المفترض إنهن زميلات مهنة!!

أها النحدثك يا أستاذ زهير… المهنة أنا خليتها لأمثالك من زماااان عشان بطنى طمت من النماذج الزيك دى للأسف!!!

وحميدتى أساساً ما كان عنده حوار فى سودانية ٢٤ أمبارح ياصحفى يا نحرير يا مواكب وممكن تسأل!!

وكونك حذفت البوست فى صمت عشان إتردمتا من الناس المحترمة الواعية بعد مليت بيه الدنيا وخليت أمثالك من الظالمين يشبعوا من أكل لحمنا مابيعفيك من المسؤولية ولا بيجنبك السقوط ولا بيغفر ليك حقنا!!

اللهم أنت حسبى ووكيلى دائماً وأبداً فيه وفى من لف لفه… وستسألنى يوم الموقف العظيم ولن أعفو.

يارب تكون عرفت البعشوم بيكون عامل كيف بس 😌

#إخيييييييييه

داليا الياس